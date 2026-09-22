Khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác, trong đó có Đồ án Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 39 nghị quyết, trong đó có 25 nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị tại Thành phố. Đây là cơ chế đặc thù, đặc biệt có giá trị nổi trội dành cho TPHCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ TPHCM cũng chịu áp lực lớn về mục tiêu phát triển trong năm 2026 như mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng. Vì vậy, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung hội nghị đề ra, để những nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua có ý nghĩa, tạo đà để TPHCM hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.