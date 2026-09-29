Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Khóa XIV

Dự lễ khai mạc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng, Lê Văn Nghĩa.

Về phía thành phố Quảng Ninh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Khóa XIV sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 29 - 30/9 tại thành phố Quảng Ninh với nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và quan hệ lao động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đoàn Hưng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, 10 nội dung thuộc thẩm quyền (gồm 6 chương trình, 3 đề án, 1 báo cáo) và công tác cán bộ được đưa ra thảo luận và thông qua tại hội nghị lần này phần lớn đều là cụ thể hóa các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt, tại hội nghị lần này sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, làm cơ sở định hướng cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ và cả những năm tiếp theo, do đó, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng.

Trong đó, với chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, giai đoạn 2026 - 2031; chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và Chủ tịch công đoàn cơ sở, giai đoạn 2026 - 2031 là các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; các nội dung trên được kế thừa và phát triển từ Nghị Quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đây đều là các nội dung trọng tâm của công tác tổ chức và cán bộ, có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Hưng

Do đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, qua thực tiễn hoạt động tại địa phương, ngành và những kinh nghiệm thực tế trong thời gian qua, các đại biểu cần nghiên cứu đóng góp thêm ý kiến, nhất là về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặc biệt là các giải pháp đột phá để góp phần tạo bước chuyển thực chất, hiệu quả.

Đối với báo cáo kết quả cụ thể hóa mô hình “công đoàn mở, linh hoạt, năng động” theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị: đây là nội dung cần bàn bạc, thảo luận kĩ lưỡng do liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn Hưng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, hiện nay, chúng ta đang tập trung tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 với tinh thần hết sức khẩn trương, theo đó dự kiến sẽ tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02. Do đó, việc thảo luận cho ý kiến về nội dung này là bước chuẩn bị quan trọng cho việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Nghị quyết số 02 ngay khi được thông qua. Vì vậy, đề nghị các đại biểu quan tâm nghiên cứu nhất là đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến thực tiễn địa bàn, lĩnh vực công tác.

Với nhóm nội dung về Công đoàn tham gia thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu tập trung dành nhiều thời gian nghiên cứu kĩ, đóng góp các ý kiến thật chất lượng, xác đáng để hoàn thiện nội dung, đảm bảo việc thực hiện được khả thi, đồng bộ, sát hợp trong thực tiễn.

Đối với nhóm nội dung về công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động (Đề án nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động giai đoạn 2026 - 2031; Chương trình đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên), theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đây là chức năng cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn và đã được tập trung thực hiện trong các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ trong nhiệm kỳ này đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức nhất là trong bối cảnh mới với sự tác động của nhiều yếu tố mới, chưa có tiền lệ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhấn mạnh: việc đổi mới đòi hỏi trước hết là đổi mới từ tư duy, việc tổ chức các hoạt động không chỉ phải phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn đồng thời phải hướng đến các giá trị cốt lõi, bền vững, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực công đoàn vừa phải phát huy tối đa nguồn lực khác, huy động được sự đồng thuận, chung sức của các đối tượng, tầng lớp, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và triển khai thực hiện, có như thế mới có thể bảo đảm được hiệu quả và giá trị lâu bền.

Về nhóm nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo gồm Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031, Đề án kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, công tác tuyên giáo là một trong những chức năng chính của tổ chức Công đoàn, đại diện chăm lo góp phần cải thiện đời sống vật chất của đoàn viên, người lao động thì công tác tuyên giáo, truyền thông góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Công đoàn, đưa Công đoàn gần hơn với đoàn viên, người lao động và cả xã hội. Bên cạnh đó, đề án kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng cần được chuẩn bị với tinh thần chủ động, từ sớm do đó Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn quyết định trình xin ý kiến Ban Chấp hành sớm hơn 1 kỳ so với tiến độ đề ra.