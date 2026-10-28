Khai mạc Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á – Úc lần thứ 21 (AAAP 2026)

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026). Ảnh: Hằng Trần/Bnews/Vnanet.vn

Sự kiện do Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV) tổ chức, tham dự có khoảng 1.400 đại biểu; trong đó, có sự góp mặt của khoảng 600 đại biểu quốc tế, đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, môi trường và chế biến thực phẩm.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026 nhấn mạnh, việc đăng cai hội nghị không chỉ là niềm vinh dự mà còn khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng chăn nuôi khu vực. Ông Nguyễn Xuân Dương kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, định hướng đầu tư xanh và tăng cường đồng thuận giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi về định hướng phát triển ngành.

TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026 phát biểu khai mạc. Ảnh: Hằng Trần/BNews/Vnanet.vn

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định nông nghiệp; trong đó, có chăn nuôi, được xác định là lợi thế quốc gia của Việt Nam và là lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Chăn nuôi không chỉ bảo đảm an ninh dinh dưỡng mà còn là sinh kế của nông dân và hệ sinh thái các doanh nghiệp nông nghiệp, khu vực luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Ý thức được vai trò và vị trí của ngành, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, dành nhiều chính sách khuyến khích phát triển, trong đó có vấn đề thuế, khoa học công nghệ, khuyến nông và hợp tác quốc tế, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI đầu tư cùng phát triển.

Nhờ những chính sách phù hợp và sự cố gắng của cộng đồng các nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân, chăn nuôi Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong điều kiện không thuận lợi về không gian chăn nuôi do đất chật, người đông, vị trí địa lý, khí hậu không thuận lợi cho công tác kiểm soát dịch bệnh và phần lớn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đang phải nhập khẩu.

Nhiều lĩnh vực chăn nuôi của Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong nước và quốc tế, như GDP chiếm 27% trong nông nghiệp, đáp ứng cơ bản các loại thực phẩm thiết yếu cho tiêu dùng trong nước và bước đầu có xuất khẩu. Đàn lợn đứng thứ 6 và đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới về quy mô đầu con. Sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp, thuốc và sinh phẩm thú y thuộc tốp đầu của các nước ASEAN. Quan trọng hơn, đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi trên 90% đều do khu vực kinh tế tư nhân đầu tư, Nhà nước chỉ tập trung hỗ trợ về chính sách như thuế, đào tạo nguồn nhân lực và khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi sự quan tâm và điều kiện để chăn nuôi phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, đồng thời xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính có vai trò quyết định.

Một trong những kỳ vọng quan trọng của AAAP 2026 là đưa ra Thông điệp Hà Nội về “Chăn nuôi bền vững”, gửi tới các Chính phủ, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi, kêu gọi tăng cường hợp tác và hành động vì sự phát triển bền vững của ngành trong khu vực và trên thế giới.

Theo Ban Tổ chức, Thông điệp xác định 3 mục tiêu trọng tâm: Con người – bảo đảm an ninh lương thực, dinh dưỡng, cải thiện sinh kế và nâng cao phúc lợi xã hội; Vật nuôi – bảo vệ sức khỏe, nâng cao phúc lợi và quản lý có trách nhiệm nguồn gen; Môi trường – bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì hệ sinh thái và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thông điệp dự kiến đề xuất 4 trụ cột chiến lược gồm: Kinh tế (nâng cao giá trị, năng suất và hiệu quả); Xã hội (bảo đảm công bằng, bình đẳng và sự tham gia của các bên); Môi trường (sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, tăng khả năng chống chịu); Vật nuôi (bảo vệ sức khỏe, nâng cao phúc lợi và duy trì đa dạng di truyền).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026). Ảnh: Hằng Trần/Bnews/Vnanet.vn

Thông điệp dự kiến đưa ra 10 cam kết: Phát triển nguồn gen vật nuôi; Bảo đảm dinh dưỡng bền vững; Thúc đẩy cách tiếp cận Một sức khỏe (One Health); Bảo vệ sức khỏe và phúc lợi động vật; Phát triển chăn nuôi tuần hoàn; Đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Trao quyền cho người nông dân; Xây dựng chuỗi giá trị có trách nhiệm; Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Tăng cường hợp tác đa bên.

Thông điệp sẽ đồng thời kêu gọi chuyển các cam kết thành hành động cụ thể thông qua mở rộng quan hệ đối tác, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy quản trị dữ liệu và huy động nguồn lực đầu tư. Đây được kỳ vọng là cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, kết nối khoa học với thực tiễn sản xuất và góp phần định hình hướng phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi khu vực.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là không gian trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ và kết nối doanh nghiệp tại tầng 1 Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Mở cửa miễn phí từ ngày 28 đến 30/10/2026, khu trưng bày quy tụ hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trong, ngoài nước. Các sản phẩm, thiết bị, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và giải pháp công nghệ được giới thiệu tạo cơ hội để khách tham quan tiếp cận tiến bộ mới, gặp gỡ chuyên gia, nhà cung ứng và đối tác tiềm năng để mở rộng hợp tác. Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu góp phần tạo nên quy mô và sức lan tỏa của hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức công bố các giải thưởng nhằm ghi nhận đóng góp nổi bật cho khoa học chăn nuôi và khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ. Giải Đặc biệt Cống hiến Xuất sắc vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội nghị AAAP 21, và Giải Lãnh đạo Khoa học Xuất sắc vinh danh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban Khoa học Hội nghị. Các giải thưởng Báo cáo Khoa học được trao cho công trình xuất sắc ở hạng mục báo cáo miệng và báo cáo poster khoa học. Bên cạnh đó, giải thưởng Nhà khoa học trẻ Xuất sắc dự kiến trao khoảng 40 giải thưởng cho các nghiên cứu viên trẻ có thành tích nổi bật.

Hội nghị diễn ra từ ngày 28 đến 31/10 với hơn 1.111 bài báo khoa học được Ban Tổ chức lựa chọn, nhằm chia sẻ tri thức, cập nhật tiến bộ khoa học – công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm giải pháp phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình khoa học của sự kiện được xây dựng theo hướng liên ngành, bao quát 14 nhóm chuyên đề gồm di truyền và giống vật nuôi, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, sinh lý và sinh sản động vật, sức khỏe vật nuôi, khoa học về lợn, khoa học về gia cầm, khoa học về gia súc nhai lại, chăn nuôi động vật khác, khoa học về sản phẩm chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, quản trị số và chăn nuôi thông minh, chăn nuôi nông hộ, thú cưng và động vật cảnh, cùng phúc lợi động vật.