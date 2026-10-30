Khai mạc Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 tại Quảng Ninh

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh cho biết, hội nghị năm nay diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Quảng Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026. Đây là dấu mốc mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thành phố trong đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với vị trí cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng Đông Bắc cùng hệ thống giao thông liên kết đồng bộ, Quảng Ninh sẵn sàng mang đến không gian hợp tác phong phú, đa dạng cho các doanh nghiệp Indonesia, trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Theo ông Lê Văn Ánh, Quảng Ninh mong muốn cùng đối tác Indonesia chuyển tiềm năng và lợi thế hợp tác thành các dự án, sản phẩm và kết quả cụ thể, tập trung vào bốn lĩnh vực có lợi thế hỗ trợ lẫn nhau.

Thứ nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và năng lượng sạch, với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ứng dụng công nghệ tiên tiến, gắn với hình thành chuỗi giá trị.

Thứ hai là kinh tế số, công nghệ thông minh và chuyển đổi số. Thứ ba là kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, logistics và kết nối thương mại.

Thứ tư là du lịch, trong đó có du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo; cùng văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, với các sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp nhu cầu của du khách Indonesia.

Lãnh đạo TP Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời bày tỏ mong muốn hội nghị mở ra các đầu mối hợp tác rõ ràng và những chương trình kết nối thường xuyên, để Quảng Ninh trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và bạn bè Indonesia, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: cách đây gần 100 ngày, Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2026 - 2030 đã được ký kết, xác lập dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ hai nước, đề ra những định hướng hợp tác chiến lược, nhất là những lĩnh vực mới, quan trọng.

Bà Vân cho rằng, việc tổ chức hội nghị ngày hôm nay tại TP Quảng Ninh - địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng qua, đã thể hiện quyết tâm cao đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia đi vào chiều sâu.

"Tiếp nối thành công của Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2024, hội nghị lần này cần trở thành không gian kết nối hành động: để các bên không chỉ trao đổi tiềm năng, mà còn nhận diện những dự án khả thi, thiết lập các đầu mối phối hợp và tiếp tục theo dõi việc triển khai sau hội nghị," Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân nhận định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đưa ra bốn định hướng để hội nghị cùng đánh giá và phối hợp triển khai.

Thứ nhất, các bên tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia, đưa hợp tác giữa hai nước trở thành một mô hình hợp tác kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng chung.

Thứ hai, tăng cường gắn kết về hạ tầng, thương mại và đầu tư; khuyến khích mở thêm các đường bay thẳng; đặc biệt cần chuyển sang liên kết đầu tư, hợp tác sản xuất. Mục tiêu là cùng nhau nâng cao giá trị gia tăng, tính bền vững và khả năng cạnh tranh của hai nền kinh tế.

Thứ ba, cùng nhau bứt phá trong khoa học công nghệ, bán dẫn và đổi mới sáng tạo. Các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước cần nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư, kết nối để hình thành hệ sinh thái công nghệ hai bên, hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển chung về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng.

Thứ tư, tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân, xây dựng mạng lưới tri thức bền vững giữa các trường đại học của Việt Nam và Indonesia, phát huy sức mạnh của công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng văn hóa phong phú, đa màu sắc cùng quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa người dân hai nước.

Ông Kurniawan Ariadi, Cố vấn đặc biệt Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Về phía Indonesia, ông Kurniawan Ariadi, Cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia cho biết, bất chấp bất ổn kinh tế toàn cầu, Indonesia tiếp tục duy trì sức chống chịu vĩ mô với tăng trưởng kinh tế khoảng 5%. Riêng nửa đầu năm 2026, GDP của quốc gia này tăng trưởng 5,45%, trong đó tiêu dùng tăng 5,38%, còn đầu tư tăng 6,43%.

Cùng với sự ổn định vĩ mô và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, đây là điều kiện vững chắc để Indonesia đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế hướng tới năm 2045, với mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao, tiên tiến và bền vững, đòi hỏi tăng trưởng khoảng 6 - 7% mỗi năm.

Ông Kurniawan Ariadi cho biết, Indonesia đang thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, gồm chế biến sâu công nghiệp và sản xuất tiên tiến (chế biến khoáng sản, linh kiện ô tô, điện tử, hóa chất, chế biến nông sản); kinh tế xanh và các ngành công nghiệp carbon thấp, trong đó có năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng; kinh tế số và công nghệ; kết nối và logistics với cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế đặc biệt và chuỗi cung ứng tích hợp, cùng kinh tế biển xanh và du lịch bền vững.

Các đại biểu tham dự Hội nghi Gặp gỡ Indonesia 2026. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Phía Indonesia nhấn mạnh nước này tìm kiếm các quan hệ đối tác vượt lên trên vốn đầu tư thuần túy - những khoản đầu tư mang theo công nghệ, củng cố năng lực công nghiệp trong nước, tạo việc làm chất lượng và phát triển các chuỗi giá trị cùng có lợi.

Về quan hệ với Việt Nam, ông Kurniawan Ariadi cho biết Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Indonesia trong ASEAN. Theo ông, giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác giữa hai quốc gia không nên chỉ dừng ở việc mở rộng kim ngạch, mà cần chuyển thành đầu tư sản xuất, hợp tác công nghệ và các quan hệ đối tác công nghiệp có giá trị cao hơn, tập trung vào chế biến sâu và chế tạo, ô tô và điện tử, phát triển công nghiệp xanh, kết nối công nghiệp và logistics, cùng kinh tế xanh và du lịch bền vững.

Ông Kurniawan Ariadi cũng nhắc tới Quảng Ninh như một địa bàn nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư nhờ sự tăng trưởng năng động và hạ tầng công nghiệp, logistics đang mở rộng; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 sẽ biến các cơ hội thành đầu tư chung cụ thể, chuyển giao công nghệ, trao đổi tri thức và quan hệ đối tác công nghiệp dài hạn giữa hai nước.

Dưới góc độ ngoại giao Indonesia, bà Zelda Wulan Kartika, Cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia về ngoại giao kinh tế cho rằng, TP Quảng Ninh có những cơ hội đầy hứa hẹn để tăng cường hợp tác kinh tế với Indonesia nhờ vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế phía Bắc, giáp với Trung Quốc cùng hệ sinh thái công nghiệp phát triển cao, hệ thống cảng biển hiện đại cùng các ngành dịch vụ, du lịch đang phát triển mạnh mẽ.

"Đây thực sự là một trung tâm quan trọng cho đầu tư, thương mại và kết nối khu vực," bà Zelda Wulan Kartika nói.

Chứng kiến cơ sở hạ tầng của Quảng Ninh, bà Zelda Wulan Kartika nhìn nhận, hệ thống hạ tầng công nghiệp của địa phương mang lại nhiều cơ hội bổ sung cho các thế mạnh kinh tế của Indonesia, đặc biệt trong các lĩnh vực: kim loại, năng lượng tái tạo, chế biến nông nghiệp, sản xuất thực phẩm, thủy sản, kinh tế biển, logistics, dịch vụ cảng, kinh tế số và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Đây là những cơ hội rất thực tiễn để doanh nghiệp hai nước phát triển quan hệ đối tác, thành lập liên doanh, trao đổi công nghệ và triển khai các dự án đầu tư. Việc kết hợp nguồn lực công nghiệp, tiềm năng thị trường cùng khả năng kết nối của Quảng Ninh sẽ giúp tăng cường kết nối ngành, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và xây dựng một chuỗi cung ứng bền bỉ, mang lại lợi ích chung cho các đối tác kinh tế.

"Tôi rất mong các lãnh đạo ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ tận dụng diễn đàn này để tìm kiếm đối tác tiềm năng, đánh giá các cơ hội kinh tế cụ thể và thống nhất những bước đi tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhau biến các cơ hội triển vọng thành hoạt động hợp tác và đầu tư lâu dài bằng việc xác định đối tác uy tín, thiết lập kênh liên lạc và duy trì đà phát triển sau hội nghị".

Bà Zelda Wulan Kartika, Cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia về ngoại giao kinh tế

Sau phiên khai mạc, hội nghị tiếp tục với hai phiên thảo luận chuyên đề về: thương mại, đầu tư và hạ tầng trong kỷ nguyên số và xanh; liên kết du lịch bền vững và xây dựng hệ sinh thái Halal.

Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 17,2 tỷ USD năm 2025 và hơn 14,5 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Đầu tư hai chiều cũng chuyển động tích cực. Vốn đầu tư đăng ký của Indonesia vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1,74 tỷ USD, đưa Indonesia lên vị trí thứ 6 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, từ vị trí thứ 36 của cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng đẩy mạnh đầu tư sang Indonesia. Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, Indonesia là điểm đến đầu tư lớn thứ tư của Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 340,2 triệu USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong cùng kỳ.