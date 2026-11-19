Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đại diện cho các địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát kiểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòakhẳng định, đối thoại với thanh niên không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật còn là dịp để chính quyền lắng nghe tiếng nói của tuổi trẻ, thấu hiểu khó khăn, chia sẻ khát vọng và tìm kiếm giải pháp thiết thực cho tương lai. Với quan điểm không để thanh niên đơn độc trên hành trình khởi nghiệp, không để những rào cản thuộc trách nhiệm của chính quyền làm chậm bước tiến và khát vọng của tuổi trẻ, đồng chí mong muốn thanh niên mạnh dạn trao đổi, đề xuất những vấn đề thiết thực trong học tập, việc làm, tiếp cận vốn và phát triển kinh tế.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đánh giá thực trạng việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển của thanh niên trên địa bàn tỉnh, năm 2025, dân số trong độ tuổi từ 15 - 29 có trên 96.800 người, giảm 19% so với năm 2020. Mỗi năm, khoảng 18.000 - 20.000 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, trong đó, có từ 11.000 - 15.000 thanh niên. Kết quả khảo sát thanh niên tại 53 xã, phường, có khoảng 69% mong muốn làm việc tại địa phương, 62% mong muốn khởi nghiệp, lập nghiệp tại quê hương. Tuy nhiên, 58,9% thanh niên được khảo sát còn thiếu kiến thức, kỹ năng và 58,6% gặp khó khăn về nguồn vốn. Những con số này cho thấy nhu cầu lớn về việc làm, khởi nghiệp và những thách thức đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực trẻ của tỉnh.

Theo chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa và lãnh đạo các sở, ngành sẽ đối thoại trực tiếp, giải đáp những câu hỏi, những vấn đề cụ thể mà thanh niên trên địa bàn tỉnh quan tâm, nhằm tăng cường sự kết nối giữa chính quyền với thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng đến năm 2030.

Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tiếp tục cập nhật diễn biến hội nghị.