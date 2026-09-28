Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực.

Dự hội nghị, có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO Lazare Eloundou Assomo. Hội nghị quy tụ 250 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại diện lãnh đạo địa phương đăng cai tổ chức hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị tại Hà Nội là cơ hội để Việt Nam chủ động tham gia, đóng góp vào đối thoại quốc tế về di sản và tính xác thực; đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề đang đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.

"Hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Các trao đổi tại Hội nghị sẽ góp thêm cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế để hài hòa yêu cầu bảo tồn tính xác thực, gìn giữ ký ức lịch sử với việc tiếp nối và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói thêm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Hội nghị diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa, khi Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ; Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 vừa thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại, song di sản đang chịu sức ép ngày càng lớn từ đô thị hóa, phát triển hạ tầng và biến đổi khí hậu. Hội nghị là dịp để các quốc gia nhìn lại, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và cùng tìm ra những giải pháp cho những vấn đề chung.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Những năm qua, Việt Nam là quốc gia đóng góp tích cực cho UNESCO và Công ước Di sản thế giới. Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung, với tư cách là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hội nghị sẽ góp phần xây dựng Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực, đưa ra những hướng dẫn thực tiễn giúp các quốc gia nhận diện, đề cử, bảo tồn và quản lý di sản. Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các khuyến nghị của Văn kiện Hà Nội trong thể chế, chính sách và thực tiễn quản lý di sản.

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo khẳng định, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO, Ủy ban Di sản thế giới, là điển hình của bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững kinh tế-xã hội, gắn với sinh kế của người dân.

Đánh giá cao công tác quản lý các di sản Hoàng thành Thăng Long, Tràng An, Hội An, Huế, Vịnh Hạ Long đến Quần thể Yên Tử..., Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới cũng coi đây là bài học kinh nghiệm cho cộng đồng quốc tế, khi niềm tin, ký ức và thực hành sống hòa quyện chặt chẽ vào cảnh quan di sản. Ông tin rằng các khuyến nghị từ Văn kiện Hà Nội khẳng định nỗ lực của châu Á-Thái Bình Dương đóng góp vào tiến trình thảo luận chung, giúp Công ước Di sản thế giới ngày càng mạnh mẽ, bao trùm và phản ánh đúng đắn sự đa dạng di sản của nhân loại.

Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27/9 đến 1/10.

Sau phiên khai mạc, hội nghị tiếp tục với các phiên toàn thể, trao đổi chuyên môn, hoạt động trưng bày...

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về việc vận dụng tính xác thực trong đề cử, đánh giá, bảo tồn, phục hồi, tái thiết, diễn giải và quản lý di sản; mối quan hệ giữa tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu; vai trò của cộng đồng; cùng những thách thức do đô thị hóa, biến đổi khí hậu, thiên tai và yêu cầu phát triển đặt ra.

Hội nghị được kỳ vọng góp phần chuyển hóa những kinh nghiệm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, mối quan hệ giữa cộng đồng và di sản để có thể áp dụng trong toàn bộ hệ thống di sản thế giới.

Tại phiên bế mạc ngày 30/9, dự kiến thông qua Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực, phản ánh các quan điểm và ưu tiên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần vào tiến trình hoàn thiện nhận thức và thực hành về tính xác thực trong hệ thống di sản thế giới.