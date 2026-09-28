Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực là diễn đàn khoa học quốc tế để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về tính xác thực trong bảo tồn di sản thế giới, gắn với Giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và các giá trị văn hóa của di sản. Thông qua đối thoại giữa các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và giới chuyên gia, hội nghị hướng tới tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội và điều kiện thực tiễn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị góp phần khẳng định vai trò tích cực trong hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới; đồng thời mở rộng trao đổi chuyên môn với các thành viên Ủy ban Di sản Thế giới và các chuyên gia quốc tế.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Hà Nội.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Việc Bộ Ngoại giao và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị tại Thủ đô Hà Nội là cơ hội để Việt Nam chủ động tham gia, đóng góp vào đối thoại quốc tế về di sản và tính xác thực; đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề đang đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới. Một trong những kết quả quan trọng mà Hội nghị hướng tới là thảo luận, xây dựng “Văn kiện Hà Nội về Tính xác thực và Di sản” – kết quả của quá trình đối thoại, trao đổi và đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: Hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều ý nghĩa. Năm nay, Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ – nửa thế kỷ đồng hành, tin cậy và gắn bó. Ngày 4/9 vừa qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027 – 2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng cùng 103 nước đồng bảo trợ.

Toàn cảnh phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Ông Ihsan Mustafa Yurdakul, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới phát biểu chia sẻ tại phiên khai mạc hội nghị.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới phát biểu.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong hợp tác quốc tế về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia UNESCO và các cơ chế quốc tế về văn hóa, di sản.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương.