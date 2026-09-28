Khai mạc Hội nghị Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương: Khẳng định vị thế dẫn dắt của Việt Nam trong bảo tồn di sản

Do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, chương trình thảo luận của Hội nghị diễn ra từ hôm nay đến 30/9, tập trung một số nội dung trọng tâm như việc vận dụng tính xác thực trong đề cử, đánh giá, bảo tồn, phục hồi, tái thiết, diễn giải và quản lý di sản; mối quan hệ giữa tính xác thực và Giá trị nổi bật toàn cầu; vai trò của cộng đồng; cũng như những thách thức do đô thị hóa, biển đổi khí hậu, thiên tai và yêu cầu phát triển đặt ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nói: "Chúng ta sẽ cùng trao đổi về cách gìn giữ sự tiếp nối của di sản trong quá trình biến đổi, thay vì coi bảo tồn là giữ cho di sản không thay đổi. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về vai trò của những thực hành văn hóa đang tiếp diễn, của ký ức và niềm tin gắn với các công trình và cảnh quan. Đây là những yếu tố có ý nghĩa không chỉ đối với việc ghi danh di sản vào Danh sách Di sản thế giới, mà còn đối với việc quản lý bền vững, bảo tồn các giá trị và gìn giữ ý nghĩa của di sản đối với cộng đồng".

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cho biết: "Chúng ta sẽ cùng trao đổi về cách gìn giữ sự tiếp nối của di sản trong quá trình biến đổi, thay vì coi bảo tồn là giữ cho di sản không thay đổi". Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết: "Chủ đề bài trình bày của tôi hôm nay tại Hội nghị về Tính xác thực khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có tên là: 'Tái thiết tính xác thực'. Tức là chúng ta vừa thực hiện theo Khung chuẩn mực về tính xác thực đã được công bố (như Văn kiện Nara), vừa bổ sung thêm những góc nhìn về tính xác thực rút ra từ quá trình 15 năm nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long.

Đó là một đề xuất mới, trong đó điểm cốt lõi rất quan trọng chính là 'tính tự thân của hiện vật' trong quá trình bảo tồn và phục dựng. Việc hội nghị chọn Thủ đô Hà Nội để tổ chức đã chứng tỏ rằng Hà Nội và Việt Nam đã có những nỗ lực rất bền bỉ, nổi bật trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản".

Chủ tịch Khóa họp lần thứ 49 Ủy ban Di sản thế giới Ihsan Mustafa Yurdakul phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị là dự kiến thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực, phản ánh quan điểm, ưu tiên của khu vực, thúc đẩy nhận thức và cách tiếp cận toàn cầu mới về di sản thông qua điển hình tiêu biểu là Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá: "Tôi cho rằng Việt Nam đang đảm nhận vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa toàn cầu, với minh chứng là sáng kiến của Việt Nam về "Thập kỷ quốc tế vì sự phát triển bền vững" đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, cùng với đó là nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam tại Hoàng thành Thăng Long, đây là một hình mẫu điển hình tốt nhất về việc tuân thủ thực sự tất cả các bước đã được UNESCO và Ủy ban Di sản Thế giới đề xuất.

Với Hội nghị này, chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam đã đóng vai trò tiên phong trong các phiên thảo luận với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới tụ họp về đây để thảo luận sâu sắc về khái niệm tính xác thực và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững".

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực quy tụ khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt có những chuyên gia hàng đầu của UNESCO và thế giới. Ảnh: BTC

Theo GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, trước đây, chúng ta đã có một số văn kiện quốc tế quan trọng như Công ước 1972, Tuyên bố Nara 1994, hay gần đây nhất là Tuyên bố Châu Phi (2024).

"Lần này, sự kiện được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội là cơ hội để chúng ta tham gia đóng góp trực tiếp vào văn kiện mới. Văn kiện Hà Nội có thể nói có rất nhiều điểm mới, giúp nâng cao nhận thức của giới quản lý và chuyên gia văn hóa trong nước lẫn quốc tế theo hướng toàn diện và sâu sắc hơn" GS.TS. Nguyễn Văn Kim cho biết.

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực quy tụ khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt có những chuyên gia hàng đầu của UNESCO và thế giới. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị, Lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/9.

Việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực thể hiện năng lực khởi xướng, tham gia định hình của Việt Nam đối với các vấn đề chiến lược, chính sách lớn tầm khu vực và toàn cầu, thúc đẩy hợp tác đa phương về văn hóa và di sản./.