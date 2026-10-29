Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự và điều hành hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, hội nghị lần này tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến vào ba nhóm nội dung chính: nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và cho ý kiến vào các chương trình hành động của Tỉnh ủy; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay, làm rõ những vấn đề đặt ra và xác định giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2027.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng).

Đối với việc triển khai các văn bản mới của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ những quan điểm, yêu cầu và nội dung mới, tập trung làm rõ các vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng tổ chức thực thi; đổi mới công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đồng thời, chú trọng trách nhiệm nêu gương của đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng).

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2026, đồng chí Dương Quốc Huy khẳng định, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III đạt 10,58%, xếp thứ 3 trong vùng và thứ 10 cả nước; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 3 toàn quốc. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được triển khai, đời sống Nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra; một số chỉ tiêu về đầu tư, xuất nhập khẩu còn thấp; tiến độ thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành, địa phương chưa đồng đều. Nguồn lực tại một số dự án chậm triển khai chưa được khơi thông, việc khai thác tài sản công còn hạn chế. Tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc, thiếu chủ động trong phối hợp, đùn đẩy trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, chưa thực hiện đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm được giao vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến tiến độ và cơ hội phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu những tháng cuối năm 2026 phải thực sự là giai đoạn bứt phá, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp, ngành cần phân tích sát khả năng hoàn thành từng chỉ tiêu, xác định rõ dư địa tăng trưởng và những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ; đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp và dự án quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Đối với nhiệm vụ chính trị năm 2027, trên cơ sở Kết luận 106 của Hội nghị Trung ương 4 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, quyết liệt hành động, đột phá trong tổ chức thực thi, tăng tốc về kết quả thực hiện”.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng).

Dự thảo xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,2% trở lên, đồng thời cụ thể hóa 174 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chiến lược của Trung ương cùng các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy. Việc tổ chức thực hiện được xác định theo nguyên tắc xuyên suốt: rõ mục tiêu, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ tập thể, đánh giá tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng, khả năng huy động nguồn lực, làm rõ động lực tăng trưởng và mức đóng góp của từng ngành, lĩnh vực; xác định những công việc, dự án, cơ chế và điều kiện cần chuẩn bị ngay từ cuối năm 2026, bảo đảm nghị quyết được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay sau khi ban hành.

Đồng thời, tập trung thảo luận sâu, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm cần xem xét, quyết định; phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách, tạo chuyển biến thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngay sau phát biểu khai mạc, hội nghị nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026; tập trung thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 và nhiệm vụ chính trị năm 2027; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật và thông tin kịp thời những nội dung tiếp theo của hội nghị.