Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ chín

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí Thường trực Thành ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: LINH BẢO)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí Thường trực Thành ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Công thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế.

Trong quá trình công tác tại Bộ Công thương, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trải qua nhiều vị trí và đảm nhận các chức trách lãnh đạo, quản lý tại Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Pháp chế, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Công thương (tháng 9/2021).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ chín diễn ra trong buổi chiều. Hội nghị tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế-xã hội: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.