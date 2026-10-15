Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: 9 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, yêu cầu phát triển của thành phố ngày càng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Công tác kết nạp đảng viên đạt 100,4% chỉ tiêu năm. Kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng khá; GRDP 9 tháng ước tăng 10,31%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 264 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, khách lưu trú đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá; hoạt động thu hút đầu tư có chuyển biến, thu ngân sách nhà nước đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 77,66% kế hoạch Thủ tướng giao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Phân tích, làm rõ thêm các nguyên nhân, điểm nghẽn, đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị hội nghị tập trung phân tích những vấn đề đang cản trở việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm, xác định giải pháp xử lý và trách nhiệm thực hiện. Trong đó, tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị hội nghị thảo luận việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 vào thực tiễn thành phố.

Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng một số chủ trương, kết luận đã ban hành nhưng tổ chức thực hiện chậm, hiệu quả chưa rõ.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cần làm rõ nguyên nhân tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm giải quyết công việc; đánh giá thực chất việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là năng lực giải quyết công việc tại xã, phường; những bất cập về phân cấp, phân quyền, bố trí nhân lực và điều kiện hoạt động. Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng xa.

Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới cho địa phương, đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026; xác định những ngành, lĩnh vực, địa bàn có khả năng tạo thêm giá trị tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm.

Phải đề ra các giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp-xây dựng-logistics; Tập trung thảo luận, xác định cụ thể những công trình, dự án cần ưu tiên tháo gỡ trong 3 tháng cuối năm, nhất là các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, địa phương.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, cần rà soát kỹ các phương án phòng, chống thiên tai, sạt lở, ngập lụt; kiểm tra các hồ chứa, công trình xung yếu, hệ thống thoát nước và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Về giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị hội nghị đánh giá những vấn đề nổi lên hiện nay như tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng, khai thác khoáng sản trái phép, cháy nổ và các vụ việc liên quan đất đai, dự án.

Toàn cảnh trung tâm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại hội nghị lần, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2026.

Tính đến ngày 20/9, thành phố Đà Nẵng thu hút được 686 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 2,5 lần cùng kỳ (lũy kế, thành phố có 1.169 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đầu tư hơn 11 tỷ USD); thu hút 186.017 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ (lũy kế, thành phố có 2.070 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư là 917.106,82 tỷ đồng). Thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 5.305 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 33.016,363 tỷ đồng, tăng 8,3% về số doanh nghiệp và tăng 35,6% về số vốn so với cùng kỳ 2025. Hiện trên địa bàn thành phố có 63.414 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đang hoạt động.