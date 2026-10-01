Khai mạc hội nghị AVA28 tại Đà Nẵng: Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững

Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025 - 2026, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Minh Tiến phát biểu khai mạc. Ảnh: TÂM ĐAN

Tham dự hội nghị có Tổng Thư ký AVA Susan Widjojo; Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025 - 2026, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Minh Tiến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, cùng hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội nghị AVA28 tạo cơ hội để các thành viên hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những xu hướng mới và nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Đối với Việt Nam, đây là dịp tăng cường kết nối với cộng đồng thẩm định giá quốc tế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các quốc gia thành viên AVA trình bày báo cáo về tình hình hoạt động và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá tại mỗi quốc gia; cùng nhiều báo cáo tham luận đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định giá trong nước, khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu chào mừng. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025 - 2026, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, AVA có một vị trí thuận lợi để kết nối tri thức và kinh nghiệm của các thành viên.

Trong giai đoạn mới, AVA cần tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là một diễn đàn gặp gỡ thường niên, mà còn là mạng lưới hợp tác chuyên môn sâu rộng, thực chất, hiệu quả cao và đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi quốc gia.

Thông qua hợp tác nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng thẩm định viên về giá ASEAN, tăng khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường và công nghệ; qua đó tiếp tục củng cố chất lượng, tính chuyên nghiệp và uy tín của hoạt động thẩm định giá trong khu vực.

Với vai trò chủ nhà và Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025 - 2026, Việt Nam mong muốn đóng góp tích cực vào hoạt động của hiệp hội, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chuyên môn đối với các thành viên, cùng thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của lĩnh vực thẩm định giá trong ASEAN.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, Đà Nẵng có vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, là một trong những cửa ngõ kết nối khu vực miền Trung với các quốc gia trong tiểu vùng sông Mê Kông và khu vực ASEAN. Trên nền tảng đó, thành phố đang tập trung triển khai những động lực phát triển mới quan trọng.

Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến chủ đề của hội nghị AVA28 và tin tưởng rằng, những trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và sáng kiến được chia sẻ tại hội nghị sẽ không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng thẩm định viên về giá, mà còn góp phần tăng cường kết nối và hợp tác giữa các quốc gia ASEAN.

Thành phố luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, chào đón các nhà đầu tư, định chế tài chính, tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và cùng phát triển.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Hội nghị AVA28 diễn ra đến ngày 2/10. Tại các phiên làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn để đổi mới hoạt động thẩm định giá; trách nhiệm giải trình trong các mô hình định giá tự động; định hướng xây dựng công cụ AVM phù hợp chuẩn mực thẩm định giá và giải pháp xây dựng niềm tin tại các thị trường còn hạn chế về dữ liệu.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận tiếp theo sẽ tập trung nhận diện, lượng hóa các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị (ESG) và đánh giá tác động của các “yếu tố xanh” đến giá trị tài sản, dự án.

AVA được thành lập vào tháng 6/1981 với 5 quốc gia sáng lập gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Việt Nam (khi đó là Ban Vật giá Chính phủ, nay là Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) chính thức gia nhập AVA vào năm 1999.

Hội nghị thường niên AVA được tổ chức luân phiên giữa các nước thành viên và là sự kiện quan trọng nhất của AVA, nơi các thành viên trao đổi kiến thức, cập nhật chuẩn mực, nâng cao năng lực và kết nối chuyên môn về thẩm định giá trong khu vực và trên thế giới.

Kể từ khi gia nhập đến nay, Việt Nam đã làm Chủ tịch AVA 2 nhiệm kỳ (1999 - 2000 và 2014 - 2015) và đã tổ chức thành công 2 hội nghị trù bị vào các năm 1999, 2009 cùng 2 hội nghị chính thức gồm AVA12 (năm 2012) và AVA18 (năm 2014).