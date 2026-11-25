Bà Xiao Xiaowai, Giám đốc sản xuất điều hành CARE 13, đạo diễn, nhà sản xuất phim tài liệu của CGTN (Trung Quốc) phát biểu tại hội nghị ABU CARE 13. Ảnh: NGỌC HÀ

Diễn ra từ ngày 25 đến 27/11, sự kiện quy tụ các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh - truyền hình đến từ nhiều quốc gia như Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là các phiên hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của 2 chuyên gia quốc tế gồm bà Xiao Xiaowai (Giám đốc sản xuất điều hành CARE 13, đạo diễn, nhà sản xuất phim tài liệu của CGTN, Trung Quốc) và bà Nurashikin Zaharuddin (nhà làm phim, đồng sáng lập Happy Campers Productions, Malaysia).

Hai chuyên gia tập trung chia sẻ về định dạng phim tài liệu chuyên đề văn hóa tổng hợp, cách vận dụng ngôn ngữ điện ảnh để bảo tồn và kể chuyện về di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời trao đổi kinh nghiệm sản xuất thực địa và phát triển nội dung văn hóa phù hợp với nhiều nhóm khán giả, nền tảng truyền thông.

Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cùng xem, phân tích và trao đổi về nhiều phim tài liệu đến từ 7 quốc gia nêu trên; đồng thời bình chọn và trao giải “Lựa chọn của các nhà sản xuất” (Producer's Choice) nhằm ghi nhận những tác phẩm có chất lượng và dấu ấn sáng tạo nổi bật.

Sự kiện là dịp để đội ngũ làm báo chí, truyền hình trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, tiếp cận tư duy kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại trong bảo tồn và quảng bá di sản; qua đó lan tỏa những giá trị di sản, văn hóa đặc sắc của miền Trung và Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

ABU CARE là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu của ABU, tạo cơ hội để các đài truyền hình thành viên chia sẻ ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng sản xuất và thúc đẩy hợp tác sản xuất chương trình.