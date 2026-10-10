Khai mạc Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn phục vụ khán giả.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình An Giang cùng UBND xã An Cư tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban tổ chức, cùng đại diện các cơ quan, địa phương, chư tăng, người có uy tín trong đồng bào Khmer và đông đảo người dân, du khách tham dự.

Lễ khai mạc vinh dự đón tiếp nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Trần Minh Thống; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh Hội đua bò Bảy Núi là nét văn hóa truyền thống gắn với đời sống tinh thần, lao động sản xuất và lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là dịp để các dân tộc giao lưu, tăng cường đoàn kết và quảng bá hình ảnh An Giang đến du khách.

Năm nay, 64 đôi bò đến từ các xã, phường trong tỉnh tham gia tranh tài. Các chủ bò và người điều khiển đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào những trận đua.

Các chủ bò chuẩn bị cho các trận đua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà cho đơn vị đăng cai.

Ban Tổ chức tặng quà cho các đơn vị tài trợ.

Hội đua bò được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, phát thanh FM và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang; đồng thời được HTV Thể thao phát sóng và nhiều đài địa phương tiếp sóng, livestream.

Chương trình có sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tổ chức hội đua và tạo điều kiện để người dân, du khách theo dõi sự kiện văn hóa đặc sắc của vùng Bảy Núi.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các chủ bò.

Các chủ bò chuẩn bị bước vào trận đua.