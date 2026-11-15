Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại phường Hà Giang 2 năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc hội chợ.

Phường Hà Giang 2 là địa bàn giàu tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ với hệ thống cơ sở kinh doanh đa dạng, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cùng thế mạnh về văn hóa, du lịch. Xuất phát từ yêu cầu khai thác hiệu quả các lợi thế này để thúc đẩy kinh tế địa phương, Hội chợ xúc tiến thương mại năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, kết nối cung cầu; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần kích cầu tiêu dùng trên địa bàn.

Đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Hội chợ diễn ra trong 9 ngày (từ 14 đến 22-11) tại trục đường Phùng Hưng với quy mô trên 120 gian hàng. Trong đó, Ban tổ chức bố trí khoảng 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương, bên cạnh nhiều ngành hàng phong phú như hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, may mặc, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực.

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm mua sắm tại hội chợ.

Thông qua hội chợ, các sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng của địa phương có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng; đồng thời tạo không gian mua sắm, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực lành mạnh, phục vụ nhu cầu của Nhân dân và du khách dịp lễ hội.