Khai mạc hội chợ triển lãm thành tựu nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

Lãnh đạo tỉnh An Giang thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Tối 16/10, tại xã Tri Tôn, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Sở Công Thương tỉnh tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm thành tựu nông nghiệp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long – An Giang lần thứ II năm 2026.

Hội chợ trưng bày các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của An Giang cùng các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tham quan các gian hàng trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Hội chợ nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, giá trị sản phẩm địa phương và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tham quan các gian hàng trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, hội chợ là cơ hội để nông dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩn đặc trưng tiêu biểu vùng miền, quảng bá các máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ cao phục vụ trong sản xuất và chế biến nông sản sản. Đồng thời, là dịp để các doanh nghiệp giao lưu học hỏi kinh nghiệm, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ nông sản góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái bền vững, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Theo ông Nguyễn Văn Cọp, thông qua hội chợ, Hội Nông dân tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa nông dân với doanh nghiệp,nhà khoa học và Nhà nước; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; khuyến khích phát triển các mô hình canh tác hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp an toàn, hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh An Giang trao hỗ trợ các xã phát triển mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Ban tổ chức cũng kỳ vọng, qua hội chợ thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người dân.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 22/10/2026 tại phố đi bộ đường Thái Quốc Hùng, ấp 4, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.