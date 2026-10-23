Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khu vực phía Nam 2026

Hơn 300 gian hàng kết nối giao thương

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 do Bộ Công Thương và UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phía Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, tham gia trưng bày tại hội chợ triển lãm năm nay có khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn với hàng nghìn sản phẩm chất lượng trên toàn quốc. Hội chợ sẽ được mở cửa từ 8 giờ tới 22 giờ trong các ngày từ 23/10 đến 27/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (số 01 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh).

Hội chợ triển lãm là không gian trực tiếp để hiện thực hóa các nội dung kết nối, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và với các vùng miền trên cả nước thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, giao thương và mở rộng thị trường.

Hội chợ thu hút đông đảo người dân TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, hoạt động livestream quảng bá sản phẩm tại hội chợ được bố trí nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu. Sự kiện đồng thời tạo môi trường gặp gỡ trực tiếp giữa cơ sở sản xuất, đơn vị phân phối, đối tác thương mại và người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn 2026-2030, đất nước đặt ra mục tiêu tăng trưởng “hai con số” gắn với phát triển nhanh, bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh phát huy nội lực của từng địa phương, việc tăng cường hợp tác, liên kết vùng, kết nối các ngành, lĩnh vực và mở rộng thị trường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, ngành Công Thương giữ vai trò thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường và kết nối cung cầu.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Đối với phát triển công nghiệp nông thôn, chương trình khuyến công đã góp phần hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, phát triển sản phẩm và từng bước mở rộng thị trường. Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) đã khẳng định được thương hiệu và tiềm năng phát triển. Để các sản phẩm này phát triển bền vững, chính sách hỗ trợ sản xuất cần được gắn kết với việc hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Từng bước nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn

Thông qua Hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn có điều kiện trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối với đối tác, người tiêu dùng; tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia các chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu sản phẩm đặc trưng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và tăng cường kết nối giữa các vùng, từng bước mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa từ phía Nam đến miền Trung và miền Bắc.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng, các hoạt động kết nối tại Hội chợ sẽ tiếp tục phát triển thành quan hệ hợp tác, đơn hàng, hợp đồng mua bán, liên kết sản xuất và cơ hội đầu tư thiết thực. Qua đó nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, tăng cường lưu thông hàng hóa và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ công Thương) cho biết, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo, đồng thời là đầu mối kết nối quan trọng giữa các vùng sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế. Việc tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ tạo điều kiện giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của các địa phương, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa cơ sở sản xuất với nhà phân phối, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và các đối tác thương mại.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ công Thương) phát biểu tại buổi lễ.

Khu vực phía Nam được đánh giá là vựa nông sản, thuỷ hải sản, thực phẩm chế biến phong phú. Tuy nhiên để chuyển lợi thế nguồn nguyên liệu thành giá trị cao hơn, cần tiếp tục đầu tư công nghệ nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Đó cũng là những định hướng mà chính sách khuyến công cần tập trung hỗ trợ.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

"Khuyến công không chỉ dừng ở việc hỗ trợ một máy móc, thiết bị hay một hoạt động xúc tiến thương mại riêng lẻ, mà hướng tới hình thành năng lực sản xuất mới, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong đó, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kết nối thị trường là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu thành quả sáng tạo của các cơ sở, quảng bá những sản phẩm có chất lượng và bản sắc, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh", bà Đỗ Thị Minh Trâm nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn sẽ tận dụng tốt cơ hội tại hội chợ để tiếp cận nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp, thiết lập quan hệ hợp tác thực chất. Đồng thời đề nghị các Sở Công Thương và đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công tiếp tục đồng hành với cơ sở sau hội chợ; quan tâm phát triển nhận diện RISEP, kết nối các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm với hệ thống phân phối và nền tảng thương mại điện tử theo đúng đối tượng, nội dung và quy định hiện hành.