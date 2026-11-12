Cắt băng khai mạc Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2026.

Sự kiện quy tụ hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quảng bá nông sản, kết nối giao thương và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp.

Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường (14/11/1945-14/11/2026).

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu khai mạc hội chợ.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, trải qua 26 lần tổ chức, AgroViet từng bước khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành quan trọng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp Việt Nam, kết nối địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với các đối tác trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống-kiến tạo tương lai xanh”, hội chợ năm nay gửi gắm thông điệp về kế thừa những giá trị tốt đẹp của nền nông nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng, việc giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và các giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đây cũng là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam thích ứng với yêu cầu mới của thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Với quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, 1.000m² diện tích khu triển lãm quốc tế chuyên đề cùng các không gian trưng bày được thiết kế riêng, AgroViet 2026 thu hút hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Trong đó, khu gian hàng quốc tế có khoảng 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ và một số quốc gia ASEAN.

Khu gian hàng trong nước quy tụ 26 tỉnh, thành phố, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Bên cạnh nông sản, thực phẩm chế biến, hội chợ còn trưng bày giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; vật tư phục vụ sản xuất bền vững; máy móc, thiết bị cơ giới hóa và các công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản.

Đáng chú ý, nhiều giải pháp phục vụ hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản cũng được giới thiệu như hệ thống nhà lưới, nhà màng, tưới nhỏ giọt, kho lạnh, logistics, tem truy xuất nguồn gốc, chuỗi phân phối và sàn thương mại điện tử.

AgroViet 2026 năm nay mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường, đồng thời dành không gian riêng cho các sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, 50 gian hàng giới thiệu máy nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ, giống cây trồng chất lượng cao, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị chăn nuôi, thủy sản và các mô hình nông nghiệp tuần hoàn như Aquaponics kết hợp trồng rau, nuôi cá.

Các sản phẩm, thiết bị đến từ doanh nghiệp Nhật Bản, Trung Quốc và các doanh nghiệp có thương hiệu tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác.

Cùng với hoạt động trưng bày trực tiếp, AgroViet 2026 đẩy mạnh quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP trên các nền tảng số thông qua sản xuất video giới thiệu và livestream tại các gian hàng. Nội dung tập trung giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của từng địa phương, đồng thời làm rõ nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất và giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm.

Theo Ban tổ chức, việc kết hợp xúc tiến thương mại trực tiếp với truyền thông trên môi trường số góp phần đổi mới phương thức quảng bá nông sản, hỗ trợ các đơn vị mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu.

Thông qua hội chợ, Ban tổ chức kỳ vọng tạo cầu nối để người tiêu dùng tiếp cận nông sản chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận máy móc, công nghệ tiên tiến. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, hoàn thiện bao bì, nhãn mác sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng xuất khẩu, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Hội chợ AgroViet 2026 diễn ra đến hết ngày 15/11 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.