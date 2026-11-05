Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Các đại biểu dự khai mạc hội chợ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 5 đến hết ngày 11/11, có quy mô hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và trong cả nước, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của nhân dân và du khách.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026, được tổ chức nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác kinh doanh. Hội chợ cũng là một trong những nội dung trọng tâm thuộc chuỗi sự kiện trước Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ nhấn mạnh: Thời gian qua, ngành Công Thương đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển của công nghiệp, thương mại, hoạt động khuyến công đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí cho biết, với vị trí cửa ngõ nối Thủ đô Hà Nội với vùng Bắc Trung Bộ, hệ thống giao thông gồm đường bộ cao tốc, đường sắt quốc gia, đường thủy nội địa và hành lang kinh tế ven biển, Ninh Bình có điều kiện đẩy mạnh hợp tác với Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, hình thành các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị bền vững.

Trong bối cảnh đó, hội chợ là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, tạo cơ hội để doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, mở rộng thị trường. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh được giới thiệu rộng rãi hơn tới người tiêu dùng, gắn với hoạt động tham quan, du lịch tại Ninh Bình.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu tại hội chợ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương ghi nhận sự quan tâm của tỉnh đối với phát triển công nghiệp nông thôn, nhất là việc ban hành Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 - 2030, gắn hỗ trợ đổi mới công nghệ với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Đây là cơ sở để kết hợp, phát huy hiệu quả nguồn lực khuyến công quốc gia và địa phương, hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng chí mong muốn thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các đơn vị phân phối, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng; qua đó phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương trao Giấy Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 cho các đơn vị.

Đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương trao Giấy Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 cho các đơn vị.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tôn vinh, trao Giấy Chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh đã tiếp nhận 130 sản phẩm thuộc 3 nhóm ngành nghề. Qua đánh giá, bình chọn, UBND tỉnh quyết định công nhận 60 sản phẩm, khuyến khích các cơ sở tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội chợ.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa, kết nối, ký kết hợp đồng kinh tế và biểu diễn ca múa nhạc phục vụ khách tham quan.