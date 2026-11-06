Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình 2026

Đây là sự kiện quan trọng thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia, được triển khai thực hiện khi các cấp, các ngành đang thi đua nước rút hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thơm - Anh Tuấn

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình cho biết, hội chợ quy tụ hơn 200 gian hàng với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026 còn là cơ hội quảng bá, giới thiệu thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình Phạm Hồng Sơn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Thơm - Anh Tuấn

Hội chợ mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong việc định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Bên cạnh đó, sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa và ký kết các hợp đồng kinh tế; tổ chức các hoạt động biểu diễn ca múa nhạc thu hút khách tham quan, mua sắm.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm phát biểu. Ảnh: Nguyễn Thơm - Anh Tuấn

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đánh giá, Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có tiềm năng phát triển công nghiệp nông thôn từ miền núi đến đồng bằng và ven biển. Từ sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản đến hàng thủ công mỹ nghệ, mỗi sản phẩm mang theo giá trị nguyên liệu bản địa, sự sáng tạo của người sản xuất và khát vọng vươn lên của quê hương Cố đô. Hội chợ là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình cũng như các địa phương khu vực Bắc Trung bộ và trong cả nước; đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kết nối phân phối và tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng.

Cục Công nghiệp tin tưởng hội chợ triển lãm sẽ mở ra những kết nối thiết thực, góp phần đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn xa, tăng cường liên kết giữa các địa phương và lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2026 cho 60 sản phẩm thuộc 47 doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội chợ diễn ra từ nay đến hết ngày 11/11.