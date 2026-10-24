Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Bộ Công Thương, các đơn vị xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công các tỉnh, thành phố; các xã, phường; đông đảo doanh nghiệp và du khách thập phương. Về phía đại biểu quốc tế có bà Marie Rose T. Fongwan-Kepes, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Benguet, Vùng Cordillera, Philippines; ông Châu Khai Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh: Triển lãm Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026 là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; quảng bá hình ảnh Tuyên Quang tới bạn bè trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Sau sáp nhập, Tuyên Quang có không gian phát triển rộng lớn hơn, thêm tiềm năng và cơ hội hợp tác. Tỉnh coi trọng quan hệ với các địa phương Trung Quốc, nhất là châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây; đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế, phát huy thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đồng chí mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, xây dựng quan hệ hợp tác minh bạch, lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ pháp luật. Các hoạt động giao thương cần được tiếp nối sau triển lãm, thúc đẩy xuất nhập khẩu chính ngạch, hình thành liên kết bền vững từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm. Thành công của sự kiện được thể hiện qua những cơ hội hợp tác được hiện thực hóa, thị trường được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân. Tuyên Quang cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, phát triển ổn định, lâu dài.

Phó Châu trưởng Chính quyền Nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tại Lễ khai mạc, ông Châu Khai Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khẳng định: Thời gian qua, hai địa phương duy trì giao lưu, tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và phối hợp bảo đảm an ninh biên giới. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại giữ vai trò quan trọng, với cặp cửa khẩu Thiên Bảo - Thanh Thủy là cầu nối giao thương. Các sản phẩm thế mạnh như tam thất, nông sản đặc trưng của Văn Sơn cùng chè, hoa quả của Tuyên Quang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường hai nước.

Đồng thời tin tưởng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026 sẽ tiếp tục là cầu nối để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; góp phần đưa hợp tác giữa hai địa phương ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn khai mạc Hội chợ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 24 đến 30-10, với quy mô 300 gian hàng, gồm 250 gian hàng của Việt Nam và 50 gian hàng của các đối tác Trung Quốc. Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu thuộc nhiều lĩnh vực như: Nông sản, thực phẩm, dược liệu, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị, thủ công mỹ nghệ; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các đại biểu bấm nút Khai mạc Hội chợ.

Không gian hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản của Tuyên Quang và các địa phương trong nước; đồng thời trưng bày những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là dịp để doanh nghiệp hai nước quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc hội chợ tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội chợ.

Thông qua hội chợ, Tuyên Quang tiếp tục giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương, nhất là các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Trung Quốc.