Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2026

Tối 24/10, tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Theo Ban Tổ chức, hội chợ có quy mô hơn 300 gian hàng, trưng bày các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP và đặc sản của các địa phương. Sự kiện có sự tham gia của các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước và các đối tác Trung Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026.

Mở rộng hợp tác từ lợi thế địa phương

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh sự kiện không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là dịp quảng bá truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc hội chợ. Ảnh: Minh Đức

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, sau khi hợp nhất tỉnh, Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh đẩy mạnh liên kết vùng, hội nhập quốc tế và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Thành công của hội chợ không chỉ được thể hiện ở quy mô tổ chức, số lượng gian hàng hay các hoạt động giao dịch trong thời gian diễn ra sự kiện, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác được hiện thực hóa, những thị trường được mở rộng và những giá trị thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và nhân dân”, ông Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, điểm nhấn của hội chợ là các hoạt động hội đàm, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, cùng chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Qua đó, tỉnh kỳ vọng thúc đẩy thương mại biên giới, xuất nhập khẩu chính ngạch và hình thành các mối liên kết bền vững trong sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa.

Từ phía Trung Quốc, ông Châu Khai Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại là nền tảng quan trọng giúp quan hệ giữa hai địa phương phát triển ổn định.

Theo ông Châu Khai Cử, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Thiên Bảo vượt 7,01 tỷ nhân dân tệ. Đây cũng là cửa khẩu đường bộ nhập khẩu sầu riêng lớn thứ hai của tỉnh Vân Nam. Châu Văn Sơn có thế mạnh về nhôm xanh, dược liệu tam thất và nông sản đặc trưng vùng cao nguyên; trong khi Tuyên Quang có các sản phẩm như cà phê, chè và hoa quả.

Việc kết nối những sản phẩm có thế mạnh của mỗi địa phương thông qua hội chợ được kỳ vọng mở rộng cơ hội giao thương, thúc đẩy trao đổi hàng hóa và tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Ông Châu Khai Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Minh Đức

“Trong thời gian tới, châu Văn Sơn sẵn sàng cùng tỉnh Tuyên Quang chung tay nỗ lực, tiếp tục củng cố và vận hành hiệu quả cơ chế hai địa phương luân phiên tổ chức hội chợ, cùng xây dựng hội chợ thương mại trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy giao thương giữa hai địa phương”, ông Châu Khai Cử khẳng định.

Đại diện châu Văn Sơn cũng bày tỏ mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong thương mại nông sản, chế tạo, công nghiệp văn hóa, du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng; từng bước mở rộng quy mô thương mại song phương, tối ưu hóa cơ cấu thương mại và phát triển kinh tế khu vực biên giới theo hướng cùng có lợi.

Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại song phương

Cũng tại lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển, trong đó kinh tế, thương mại là lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đạt trên 256 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 253,1 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 65,8 tỷ USD, tăng 32,9%.

“Kết quả nổi bật trên cho thấy sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững, cùng có lợi”, ông Lê Hoàng Tài nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Đức

Theo ông Lê Hoàng Tài, với lợi thế tiếp giáp Trung Quốc và quan hệ hợp tác với các địa phương phía bạn, Tuyên Quang có điều kiện phát huy vai trò kết nối giao thương. Các sản phẩm như chè Shan tuyết, dược liệu, nông sản chế biến và hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương có thêm cơ hội quảng bá, tìm kiếm đối tác thông qua hội chợ. Sự tham gia của doanh nghiệp Châu Văn Sơn và thành phố Bách Sắc cũng góp phần mở rộng lựa chọn hàng hóa và cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp, người tiêu dùng Việt Nam.

Để khai thác hiệu quả cơ hội từ hội chợ, đại diện Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, lựa chọn đối tác phù hợp, xây dựng quan hệ hợp tác minh bạch, lâu dài; lấy chất lượng, uy tín làm nền tảng, tuân thủ tiêu chuẩn, quy định xuất nhập khẩu, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và nguồn cung ổn định.

Ông Lê Hoàng Tài đề nghị doanh nghiệp duy trì liên kết sau hội chợ, mở rộng hợp tác trong phân phối, chế biến, logistics và chuyển đổi số. Doanh nghiệp Trung Quốc cần tăng cường thu mua sản phẩm Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm kiếm sản phẩm, công nghệ và dịch vụ phù hợp từ thị trường Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao thương bền vững, cùng có lợi.

Cùng với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, chương trình khảo sát mô hình phát triển thương mại, du lịch và tình hình vận hành một số lối mở, hoạt động thông quan, chợ biên giới. Sự kiện diễn ra đồng thời với chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII năm 2026, góp phần kết hợp xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Thông qua Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2026, tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng tăng cường kết nối với các địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư. Việc duy trì các hoạt động kết nối sau hội chợ sẽ góp phần chuyển hóa cơ hội xúc tiến thương mại thành các quan hệ hợp tác, đơn hàng cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả giao thương và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương theo hướng ổn định, bền vững.