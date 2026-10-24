Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đến dự có các đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; đại diện Bộ Công thương và các đoàn đại biểu đến từ Trung Quốc và Philippines.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung năm 2026 là sự kiện kinh tế, đối ngoại quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 của Bộ Công thương.

Các đại biểu dự khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Hội chợ có quy mô 300 gian hàng hiện đại, được tổ chức trên diện tích 10.000m2 sân bãi. Hội chợ quy tụ sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, trong đó có 250 gian hàng Việt Nam và 50 gian hàng đặc sắc của các đối tác Trung Quốc.

So năm 2025, hội chợ năm nay có quy mô, tầm vóc lớn hơn với sự tham gia của nhiều đơn vị đại diện cho các lĩnh vực có thế mạnh của hai bên đó là các sản phẩm nông sản, thực phẩm, dược liệu, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mỗi sản phẩm tham gia đều mang theo tiềm năng, lợi thế và mong muốn vươn xa của các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu khai mạc hội chợ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Các sản phẩm OCOP phong phú cùng tinh hoa ẩm thực, nông sản đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang được giới thiệu tại hội chợ là sự kết tinh từ bàn tay lao động cần cù và bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

Việc đẩy mạnh kết nối, nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP của tỉnh không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân mà còn mở ra cơ hội tiêu thụ rộng lớn tại thị trường trong nước và quốc tế.

Cùng với việc tổ chức hội chợ, dịp này còn diễn ra nhiều hoạt động bên lề như: Hội đàm giữa Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang với Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Cùng với đó là hoạt động khảo sát một số mô hình phát triển thương mại-du lịch của tỉnh Tuyên Quang; khảo sát tình hình vận hành một số lối mở, mốc giới và chợ biên giới.

Đặc biệt, lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 12 được tổ chức đồng thời là điểm nhấn văn hóa, du lịch nổi bật, tôn vinh vẻ đẹp kiên cường của sắc hoa đại ngàn cùng không khí lễ hội rực rỡ sắc màu.

Sự kết hợp giữa không gian thương mại và không gian lễ hội mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, ấn tượng cho du khách, đồng thời tạo sức hút mạnh mẽ thúc đẩy liên kết phát triển du lịch song phương.

Hội chợ là dịp quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Thông qua hội chợ, tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng sẽ thiết lập thêm nhiều chuỗi cung ứng bền vững, mở đường cho luồng hàng hóa chất lượng cao thông quan mạnh mẽ qua các cặp cửa khẩu, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện, lâu dài giữa Tuyên Quang với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.