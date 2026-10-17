Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026.

Dự khai mạc có các đồng chí: Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương; Chin-Đa-Vông Phô-Sỉ-Khăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Bang; Dương Trung Hưng, Phó Thị trưởng Chính quyền Nhân dân TP. Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương nhấn mạnh, Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Hội chợ tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, thiết lập các liên kết sản xuất, tiêu thụ lâu dài; đồng thời thúc đẩy thương mại biên giới, xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ và GRDP của tỉnh; quảng bá hình ảnh Điện Biên, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển du lịch.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 17 - 22/10, với quy mô 230 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước và các doanh nghiệp của Lào, Trung Quốc. Hội chợ được tổ chức cùng với Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông-Pha-Bang (Lào), tạo thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng của tỉnh trong năm 2026. Thông qua Hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối, mở rộng thị trường; đồng thời thúc đẩy trao đổi thông tin, kết nối cung - cầu, góp phần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Đông đảo người dân, du khách đã tới tham quan, mua sắm ngay tối khai mạc Hội chợ.

Người dân tham quan, mua các sản phẩm tại Hội chợ.