​Tối 28/11, tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (phường Tam Thanh), UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026).

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch uy tín được tổ chức luân phiên hai năm một lần giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) kể từ năm 2005 đến nay, trở thành điểm hẹn thường kỳ giúp cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường liên doanh, liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) - Ảnh: LS.f

​Mang chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”, kỳ hội chợ năm nay có quy mô 240 gian hàng với sự góp mặt của 130 doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và quốc tế. Không gian hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng mà còn mở ra cơ hội kết nối đối tác trực tiếp trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất và hợp tác phát triển du lịch xuyên biên giới.

​Cửa ngõ chiến lược với kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 118 tỷ USD

​Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ nhấn mạnh vị thế địa kinh tế đặc biệt của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) - Ảnh: LS.

Là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, Lạng Sơn giữ vai trò là điểm đầu tiên của Việt Nam trên hai tuyến hành lang kinh tế trọng điểm: Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Cùng với lợi thế có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp Quảng Tây (Trung Quốc), hệ thống cửa khẩu, lối thông quan và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua ngày càng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ.

​Hiệu quả từ những lợi thế này được minh chứng rõ nét qua các con số tăng trưởng ấn tượng. Trong 11 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 118 tỷ USD, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ quan trọng của Lạng Sơn trong việc kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường rộng lớn Trung Quốc.

​Khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được củng cố và đạt nhiều thành quả quan trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết Lạng Sơn và Quảng Tây đang không ngừng mở rộng giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là thương mại, xuất nhập khẩu, văn hóa và du lịch.

Đáng chú ý, hai địa phương đang tích cực phối hợp triển khai xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), nhằm tạo bước đột phá về năng lực thông quan hàng hóa và thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bày tỏ kỳ vọng, thông qua hội chợ cùng chuỗi hoạt động bên lề, hiệu quả hợp tác quốc tế sẽ được nâng lên tầm cao mới trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và du lịch, không chỉ cho riêng tỉnh Lạng Sơn mà còn cho các địa phương trên cả nước trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

​Hoàn thiện cơ chế, hạ tầng logistics thúc đẩy thương mại song phương bền vững

​Đánh giá cao ý nghĩa và công tác tổ chức sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhận định Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) là hoạt động xúc tiến thiết thực, góp phần thắt chặt sợi dây liên kết giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) - Ảnh: LS.

​Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước cùng các cơ quan liên quan của phía Trung Quốc để hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại và dịch vụ logistics.

Mục tiêu xuyên suốt là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, hướng tới xây dựng quan hệ thương mại song phương phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham quan các gian hàng - Ảnh: LS.

​Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) diễn ra từ ngày 27/11 đến hết ngày 3/12. Trong suốt thời gian tổ chức hội chợ, UBND tỉnh Lạng Sơn còn phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo và hội nghị quốc tế chuyên sâu, qua đó tạo động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa Lạng Sơn nói riêng, các địa phương của Việt Nam nói chung với thị trường Trung Quốc.