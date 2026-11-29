Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc tại sự kiện. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt-Trung (Lạng Sơn 2026) với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam-ASEAN-Trung Quốc” được diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 3/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn.

Đây là dịp để các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu, quảng bá, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy giao thương, liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn và các doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài nước.

Phiên livestream nâng cao kỹ năng, ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Công thương khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là một trụ cột quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Công thương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Với vị trí là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc, Lạng Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại biên giới, dịch vụ logistics và du lịch, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tỉnh là điểm đầu tiên của Việt Nam trên 2 tuyến hành lang kinh tế: Nam Ninh (Trung Quốc)-Lạng Sơn-Hải Phòng-Quảng Ninh và Lạng Sơn-Hà Nội-TP Hồ Chí Minh-Mộc Bài (tham gia hành lang xuyên Á: Nam Ninh-Singapore).

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm tại Hội chợ. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Lạng Sơn có hơn 231km đường biên giới tiếp giáp với Quảng Tây-Trung Quốc, với 2 cửa khẩu quốc tế, 4 lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 1 cửa khẩu quốc gia và 5 cửa khẩu phụ.

Trong đó cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là một trong những cửa khẩu lớn nhất, sôi động nhất trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu sau 11 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 116,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Trung Quốc, hai địa phương Lạng Sơn và Quảng Tây đã luôn chủ động, thúc đẩy giao lưu mật thiết, thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Đặc biệt hiện nay, Lạng Sơn và Quảng Tây đang tập trung phối hợp xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ, đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng lực thông quan hàng hóa.

Sản phẩm sầu riêng của doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk được bán tại Hội chợ. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Hội chợ năm nay với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam-ASEAN-Trung Quốc” không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm hàng hóa và kết nối thương mại, dịch vụ, sản xuất, mà còn là dịp tổ chức nhiều sự kiện với mục tiêu thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và phát triển du lịch, không chỉ của riêng tỉnh Lạng Sơn, mà còn của các địa phương trên cả nước với phía Trung Quốc.