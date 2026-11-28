Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo, chuyên viên các cục, vụ, trung tâm thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc; lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng; đại diện các sở, ngành của một số tỉnh, thành phố trong nước và đại diện lãnh đạo chính quyền các địa phương, cơ quan xúc tiến thương mại thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc

Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức luân phiên hai năm một lần giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc).

Với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”, hội chợ có quy mô 240 gian hàng của 130 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước. Tham gia hội chợ, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và hợp tác phát triển du lịch.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ nêu rõ: Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam; là điểm đầu tiên của Việt Nam trên 2 tuyến hành lang kinh tế: Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Tỉnh có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp Quảng Tây (Trung Quốc); hệ thống cửa khẩu, lối thông quan cùng hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư, nâng cấp.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 118 tỷ USD, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2025. Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng cửa khẩu và giao thông, Lạng Sơn ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ quan trọng trong kết nối giao thương Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành quả quan trọng. Trên nền tảng vững chắc đó, Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) cũng không ngừng tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, xuất nhập khẩu, văn hóa và du lịch. Hai địa phương đang tích cực phối hợp xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung là hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch được tổ chức thường niên, luân phiên giữa Lạng Sơn và Quảng Tây từ năm 2005, trở thành cầu nối quan trọng để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Hội chợ năm nay với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc” không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối thương mại, dịch vụ và sản xuất mà còn là dịp để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thông qua hội chợ cùng các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và phát triển du lịch, không chỉ của riêng tỉnh Lạng Sơn, mà còn của các địa phương trên cả nước với Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao ý nghĩa của hội chợ trong việc thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Đồng chí nhấn mạnh: Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan của Trung Quốc hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng thương mại, logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, hướng tới phát triển thương mại song phương ổn định, hiệu quả và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm của tỉnh Lạng Sơn tại hội chợ

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu tham quan gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc tham gia hội chợ

Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) được tổ chức từ ngày 27/11 đến ngày 3/12. Trong khuôn khổ hội chợ, UBND tỉnh còn phối hợp với các bộ, ngành trung ương tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Lạng Sơn cũng như các địa phương của Việt Nam với Trung Quốc.