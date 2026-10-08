Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2026

Hội chợ diễn ra từ ngày 8/10 - 11/10/2026 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với quy mô 500 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất (trong đó thành phố Hà Nội có 180 đơn vị tham gia, 50 đơn vị còn lại của 16 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hải phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Cà Mau), trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng,... tiêu biểu phục vụ xuất khẩu, dự kiến thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan, giao dịch, Hanoi Giftshow 2026 tiếp tục là sự kiện kết nối giao thương quan trọng của ngành hàng thủ công mỹ nghệ, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Các đại biểu khai mạc hội chợ. Ảnh: T.Thủy

Hanoi Giftshow được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (IDC) tổ chức thực hiện. Đây là sự kiện kết nối giao thương thủ công mỹ nghệ định hướng xuất khẩu, thu hút doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân, nhà nhập khẩu và khách thương mại trong nước, quốc tế.

Với bề dày 15 năm tổ chức Hội chợ đã thu hút gần 6.000 gian hàng, với hơn 2.500 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 30 quốc gia có ngành hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu. Các kỳ Hội chợ ghi nhận trên 160.000 lượt khách tham quan, giao dịch, trong đó có trên 14.000 lượt nhà nhập khẩu và khách thương mại quốc tế. Hàng nghìn hợp đồng, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm đã được giao dịch, ký kết.

Năm 2026, trước những biến động của kinh tế thế giới và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ cần chủ động đổi mới, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Hanoi Giftshow 2026 tạo thêm cơ hội để các đơn vị giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu.

Đến với Hội chợ, khách tham quan có thể tìm hiểu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đa dạng, từ sản phẩm mang dấu ấn làng nghề truyền thống đến những thiết kế mới phù hợp với thị hiếu hiện đại. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và sáng tạo đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho ngành hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ cảm xúc vui mừng khi tham dự buổi lễ, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Công Thương Hà Nội cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ. Ảnh: T.Thủy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Hà Nội luôn tự hào là "đất trăm nghề", nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa của hơn 1.350 làng nghề truyền thống với khoảng 180.000 hộ làm nghề, chiếm khoảng 45% tổng số làng nghề của cả nước. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội từ gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh đến sơn mài Hạ Thái, dát vàng bạc Kiêu Kỵ... không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng bản sắc văn hóa, mỹ thuật và tinh hoa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu tới các thị trường như Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU, Dubai, Nga và nhiều quốc gia châu Á."

Sự kiện Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2026 (Hanoi Gift Show 2026) diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên uy tín, mà còn là hành động thiết thực của Thành phố nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho các sản phẩm làng nghề.

Để đóng góp vào mục tiêu chung về tăng trưởng 2 con số (từ 10% trở lên) của Thủ đô Hà Nội, ngành Thủ công mỹ nghệ không thể chỉ tiếp tục duy trì phương thức sản xuất và kinh doanh truyền thống mà Ngành cần một bước chuyển mình chiến lược từ "sản xuất hàng loạt giá trị thấp" sang "sản xuất sáng tạo, tinh xảo, giá trị gia tăng cao", đồng thời cần đóng vai trò là cầu nối giữa Văn hóa - Công nghiệp sáng tạo - Du lịch - Xuất khẩu."

Một trong những điểm nhấn của Hanoi Giftshow 2026 là đẩy mạnh kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với xu hướng thương mại điện tử và kinh tế số. Doanh nghiệp được quảng bá trên không gian mạng, hỗ trợ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử trong và ngoài nước sau Hội chợ. Ban Tổ chức hỗ trợ nhà nhập khẩu, khách thương mại quốc tế trong quá trình tham quan, tìm hiểu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp; đồng thời bố trí đội ngũ phiên dịch, tình nguyện viên am hiểu ngành hàng và ngoại ngữ, góp phần tạo môi trường giao thương chuyên nghiệp, thuận lợi.

Hanoi Giftshow 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm gặp gỡ của nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà nhập khẩu và khách hàng quốc tế, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, tìm kiếm thị trường và thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm TCMN. Với sự hỗ trợ của ngành Công Thương và thành phố Hà Nội, cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nghệ nhân, Hanoi Giftshow 2026 hướng tới tạo thêm những kết nối thực chất, mở rộng cơ hội tiêu thụ và xuất khẩu, góp phần phát triển bền vững ngành hàng thủ công mỹ nghệ.