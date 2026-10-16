Khai mạc Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - nhấn mạnh: Sự kiện nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương; lan tỏa các giá trị văn hóa, ẩm thực và tiềm năng du lịch của Pleiku; đồng thời, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chủ thể OCOP giao lưu, kết nối, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo thêm động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Diễn ra từ ngày 16 đến 18-10, hội chợ quy tụ khoảng 35 gian hàng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và ẩm thực truyền thống Tây Nguyên.

Đặc sản gà nướng được giới thiệu tại gian hàng ẩm thực. Ảnh: Minh Chí

Điểm nhấn của sự kiện là không gian văn hóa Jrai - giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai trên địa bàn phường.

Các hoạt động tái hiện lễ cúng mừng lúa mới, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và nhạc cụ truyền thống góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất và người Pleiku.

Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, xoang và nhạc cụ truyền thống. Ảnh: Minh Chí

Thông qua việc kết hợp quảng bá sản phẩm với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, hội chợ góp phần kết nối tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng và quảng bá hình ảnh Pleiku trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.