Khai mạc Hội chợ nông nghiệp quốc tế 2026 tại Hà Nội

Lễ cắt băng khai mạc ngày 12/11. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sáng 12/11, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) khai mạc với quy mô 250 gian hàng, bao gồm 100 gian hàng của các doanh nghiệp quốc tế đến từ các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực ASEAN.

Ở khu gian hàng trong nước, 26 tỉnh, thành phố đã mang đến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP cũng như các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu.

Khu vực gian hàng địa phương mang đến hội chợ nhiều mặt hàng đặc sản vùng miền tiêu biểu. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, AgroViet tiếp tục là địa chỉ kết nối giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương tới người tiêu dùng nội địa và quốc tế.

Đại diện hợp tác xã giới thiệu về sản phẩm bánh chưng chế biến sẵn tới người tiêu dùng. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Theo ông Tiến, hội chợ năm nay không chỉ giúp khách tham quan tiếp cận các sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mà còn là cầu nối để doanh nghiệp tương tác, tiếp cận máy móc, công nghệ mới.

Nhiều gian hàng tại hội chợ đã tập trung giới thiệu các giải pháp kiến tạo tương lai xanh cho ngành nông nghiệp và môi trường, cũng như ứng dụng công nghệ số để tạo ra giá trị gia tăng mới.

Nhiều mặt hàng chế biến sâu thu hút đông đảo khách tham quan dùng thử và mua sắm như mật hoa dừa tươi, roi sấy dẻo... Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Danh mục hàng hóa trưng bày cũng rất phong phú, trải rộng từ các mặt hàng nông sản chủ lực như gạo, cà phê, hồ tiêu, chè, trái cây, thủy sản cho đến nhóm thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền.

Trong đó, nhiều thương hiệu đặc sản địa phương đã khẳng định được tên tuổi như gạo ST25, cà phê Măng Đen, trà sen Tây Hồ, sâm Ngọc Linh, tôm khô Cà Mau...

Gian hàng doanh nghiệp quốc tế tại hội chợ. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Nhiều mặt hàng chế biến cũng có mặt tại hội chợ như mật hoa dừa tươi, đông trùng hạ thảo, roi sấy dẻo, bánh chưng Tây Nương, mứt mận...

Bên cạnh quảng bá sản phẩm, trong khuôn khổ AgroViet 2026, các diễn đàn kết nối giao thương cũng sẽ diễn ra, nổi bật là Hội nghị kết nối, xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản giữa doanh nghiệp TP Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác.

Các doanh nghiệp tận dụng thời gian tham gia hội chợ để tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng hợp tác. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

AgroViet 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 – 15/11 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, 489 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội.