Khai mạc hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22: Tôn vinh nét đẹp văn hóa, quảng bá sản phẩm truyền thống

Khai mạc hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 (Ảnh: Phương Anh).

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, nhấn mạnh: Việc bảo tồn làng nghề chỉ thực sự bền vững khi người thợ có thể sống được bằng nghề; sản phẩm có thị trường, người trẻ mới có thêm lý do để tiếp nối và gắn bó với quê hương. Sản phẩm làng nghề hiện nay cần giữ được bản sắc truyền thống nhưng đồng thời thích ứng với nhu cầu thị trường, từ thiết kế, bao bì đến chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Hội chợ vì vậy không chỉ là nơi trưng bày mà còn hướng tới kết nối sản xuất với phân phối, mở rộng đầu ra và hình thành những đơn hàng thực tế.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 là trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân,... trưng bày, giới thiệu và đưa các sản phẩm truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện (Ảnh: Phương Anh).

Sự kiện diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 với quy mô gần 100 gian hàng của trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố khác nhau trên khắp cả nước.

Hội chợ năm nay quy tụ nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tinh xảo, trong đó có những sản phẩm từng đoạt giải cao tại các hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; thực phẩm, đồ uống; vật tư nông nghiệp; cùng các sản phẩm lưu niệm và quà tặng. Đáng chú ý, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu và nông đặc sản đến từ các địa phương.

Nghệ nhân chăm chút, tỉ mỉ với từng công đoạn sản xuất ngay tại hội chợ (Phương Anh).

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc là lễ trao giải Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, nhằm ghi nhận những sản phẩm có giá trị về kỹ thuật, mỹ thuật, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong đời sống. Đây cũng là dịp tôn vinh tài năng, tâm huyết của các nghệ nhân, người thợ, đồng thời khuyến khích đổi mới để sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Bà Hồ Thị Lý có mặt tại buổi khai mạc (Ảnh: Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên, bà Hồ Thị Lý (Viện Nông Nghiệp Thanh Hóa) cho biết: “Với chúng tôi, hội chợ là dịp đặc biệt để giới thiệu sản phẩm thủ công đến đông đảo khách hàng, đồng thời kể câu chuyện về nghề và công sức của người thợ. Qua những cuộc gặp gỡ, kết nối tại đây, chúng tôi mong sản phẩm có thêm cơ hội đến gần với thị trường và nghề truyền thống được nhiều người biết đến, trân trọng hơn.”

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 được kỳ vọng góp phần nâng cao hình ảnh, gia tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương.