Khai mạc Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026

Quang cảnh lễ khai mạc Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) và Tuần lễ hợp tác lưu vực sông Hồng năm 2026.

Dự lễ khai mạc về phía châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có đồng chí Tạ Kiện - Bí thư Châu ủy Hồng Hà; đồng chí Vương Gia Linh - Châu trưởng Chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà cùng lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Về phía tỉnh Lào Cai (Việt Nam) có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đại biểu các tỉnh, thành phố của Việt Nam và châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tham dự lễ khai mạc.

Hội chợ năm nay có chủ đề “Phát triển cùng chia sẻ - Hợp tác cùng hưởng lợi”, diễn ra đồng thời với chuỗi hoạt động Tuần hợp tác lưu vực sông Hồng Trung Quốc - Việt Nam.

Với quy mô khoảng 500 gian hàng và 2 khu triển lãm, hội chợ được chuyển hướng từ hình thức trưng bày, mua bán truyền thống tại khu vực biên giới thành nền tảng xúc tiến đầu tư theo ngành, phối hợp toàn lưu vực và mở cửa toàn diện.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) và Tuần lễ hợp tác lưu vực sông Hồng năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong 10 tháng năm 2026, giá trị xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025; thu ngân sách qua cửa khẩu tăng trên 43%. Riêng xuất khẩu sầu riêng đạt trên 800 triệu USD, gấp 8 lần năm 2025.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc khẳng định, hội chợ là cầu nối thúc đẩy thương mại, du lịch, đầu tư, giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và tăng cường lưu thông hàng hóa hai chiều. Lào Cai đề xuất hai bên tiếp tục tạo thuận lợi thông quan hàng hoá, phát triển logistics; thúc đẩy đầu tư tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cầu đường bộ Bát Xát - Bá Sái; mở rộng hợp tác du lịch, công nghiệp chế biến, công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh.

Đồng chí Tạ Kiện - Bí thư Châu ủy Hồng Hà phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Tạ Kiện - Bí thư Châu ủy Hồng Hà cho rằng, hội chợ là nền tảng quan trọng thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa và Nhân dân hai nước. Các dự án kết nối hạ tầng như cầu đường bộ Bá Sái - Bát Xát, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết Hà Khẩu với Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đang được thúc đẩy, góp phần tăng cường giao thương xuyên biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khai mạc Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Đại biểu hai bên thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ hợp tác lưu vực sông Hồng năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan khu triển lãm, trưng bày và các gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia hội chợ.

Các đại biểu tham quan gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đại biểu hai bên tham quan gian hàng tỉnh Lào Cai.

Đại biểu tham quan gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ.

Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung diễn ra từ ngày 8 đến 13/11/2026, tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc giới thiệu tiềm năng, sản phẩm thế mạnh, kết nối đối tác, thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực.