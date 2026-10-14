Khai mạc Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia 2026

Các đại biểu đại diện cho Ban tổ chức thực hiện nghi lễ khai mạc hội chợ. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Hội chợ có 150 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội đăng ký tham gia, tương ứng với 189 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó khối doanh nghiệp quân đội có 25 đơn vị, doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài quân đội có 125 doanh nghiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc cho biết, hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam được tổ chức qua nhiều năm tại Campuchia. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, góp phần thúc đẩy giao thương, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư cho các doanh nghiệp thông qua những hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội..., đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội, nhân dân, doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027). Hội chợ được tổ chức quy mô lớn, với không gian 10.000 m2 trưng bày.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu khai mạc hội chợ. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Thứ trưởng Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ tin tưởng hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, kế thừa và vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống cũng như sự hợp tác toàn diện giữa Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mang lại cơ hội mới để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, giao thương, thúc đẩy liên doanh, liên kết, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu khai mạc hội chợ. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Về phía Campuchia, Đại tướng Tan Thana, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, khẳng định hội chợ lần này là một sự kiện kinh tế quan trọng, được tổ chức liên tiếp tại Campuchia nhằm thúc đẩy kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam năm 2026, là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm và kết nối các đối tác thương mại trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác. Qua việc tổ chức hội chợ triển lãm lần này, quan hệ và hợp tác song phương sẽ tiếp tục được thúc đẩy ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn, góp phần thúc đẩy triển khai hợp tác thực chất giữa chính phủ và quân đội hai nước ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc cùng các đại biểu tham quan gian hàng của công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Ông Tan Thana cho biết thêm, hội chợ triển lãm được tổ chức giữa lúc tình hình khu vực và thế giới đang có những biến động nhanh chóng, phức tạp. Những diễn biến này đang thúc đẩy việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng và thay đổi xu hướng ra quyết định đầu tư. Trong bối cảnh đó, điều đáng chú ý là Campuchia và Việt Nam tiếp tục lựa chọn con đường tăng cường kết nối, hợp tác và bổ trợ lẫn nhau.

Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước không chỉ tiếp tục duy trì sự bền chặt và ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế, mà còn đang có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân; đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn giữa thanh niên hai nước cũng như giữa các tỉnh giáp biên giới Campuchia - Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự ngày càng phát triển, hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển lĩnh vực quốc phòng của mỗi nước.

Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thành viên Ban Tổ chức hội chợ, trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Huy Bình/PV TTXVN tại Campuchia

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề hội chợ, Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thành viên Ban Tổ chức hội chợ, cho biết Ban Tổ chức hội chợ năm nay đã lựa chọn kỹ các lĩnh vực, ngành hàng và sản phẩm dịch vụ tiêu biểu để giới thiệu đến phía bạn Campuchia. Điểm mới nổi bật là không gian hội chợ được thiết kế rất ấn tượng, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các nét truyền thống gắn liền với biểu tượng Chùa Một Cột, đền Angkor Wat..., nhằm tôn vinh tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Bên cạnh các hình thức giao thương truyền thống, hội chợ năm nay còn đẩy mạnh trải nghiệm 3D, công nghệ số và giao thương trực tuyến.

Không gian trưng bày cũng được mở rộng với các khu vực hợp tác hữu nghị, văn hóa, gian hàng công nghiệp quốc phòng - kinh tế và khu giao lưu ẩm thực, hứa hẹn mang đến bầu không khí tươi mới và ấn tượng cho khách tham quan.

Hội chợ được triển khai nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam về kết hợp chặt chẽ hiệu quả các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa với đối ngoại. Sự kiện này nhằm tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đồng thời triển khai các hoạt động hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp của hai nước có cơ hội giao lưu, quảng bá sản phẩm dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại song phương. Một nhiệm vụ rất quan trọng của hội chợ là tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Qua đó, sự kiện góp phần củng cố niềm tin chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khi đó, Quốc vụ khanh Tan Thana cho rằng hội chợ lần này góp phần thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại, công nghiệp và công nghệ giữa khối tư nhân với nhà nước, giữa chính phủ hai nước, cũng như giữa lực lượng quân đội hai bên. Đây là kết quả rất đáng tự hào mà hai nước cần tiếp tục duy trì và phát triển. Ông đánh giá rất cao công tác tổ chức hội chợ lần này, đồng thời kỳ vọng và mong muốn hoạt động hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên trong thời gian tới. Ông mong muốn các kỳ hội chợ sau sẽ ngày càng tốt hơn, có quy mô và chất lượng cao hơn nữa, qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác song phương toàn diện, giữa hai chính phủ, cũng như giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc cùng các đại biểu tham quan gian hàng của công ty Viettel. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Ông Cao Mạnh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Viettel Cambodia (MetFone), cho biết, có mặt tại Campuchia trong 20 năm qua, từ một doanh nghiệp rất nhỏ đến nay là doanh nghiệp lớn, MetFone đã có những đóng góp lớn cho Campuchia. Trong suốt 20 năm qua, công ty luôn nỗ lực đưa những sản phẩm công nghệ tốt nhất đến người dân, luôn quan tâm đến an sinh xã hội, quan tâm đến những vấn đề lớn của nước này. Tại hội chợ năm nay, doanh nghiệp mang đến những công nghệ tốt nhất, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh, giải pháp tài chính số, dịch vụ số, xã hội số, đô thị thông minh, với mong muốn hỗ trợ cho công cuộc chuyển đổi số mà Chính phủ Campuchia đang triển khai. Ông bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Campuchia nói riêng cũng như các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến với đất nước Chùa Tháp xinh đẹp nhiều hơn, để cộng đồng các doanh nghiệp đầu tư tại Campuchia lớn mạnh hơn, góp phần thúc đẩy xây dựng đất nước Campuchia.

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Tan Thanna tìm hiểu sản phẩm được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Còn ông Son Sarin - Tổng Giám đốc Công ty ACC, đơn vị chuyên sản xuất các dòng sản phẩm cà phê mang thương hiệu Khmer tại Campuchia, cho biết công ty của ông tham gia hội chợ với mong muốn giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng các sản phẩm do chính người Khmer nghiên cứu và sản xuất. Trong thời gian tới, trên cơ sở sự đón nhận của thị trường, Công ty ACC sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và cho ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm đa dạng hơn nữa.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức và các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đã tặng 30 máy tính, 10 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia; đặc biệt hơn 2.000 suất quà là các sản phẩm do doanh nghiệp quân đội sản xuất sẽ được gửi tặng đến người dân Campuchia và khách tham quan hội chợ. Nét đổi mới nổi bật năm nay là vào các buổi chiều hàng ngày sẽ diễn ra rất nhiều chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực hai nước Việt Nam - Campuchia. Theo đó, khách tham quan hội chợ sẽ được nhận quà, được nếm thử, thưởng thức các món ăn đặc sản Việt Nam và Campuchia; được giao lưu, tham gia biểu diễn múa truyền thống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc và các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể của bộ đội Việt Nam; được trải nghiệm các ứng dụng công nghệ 3D tham quan thực tế ảo các di sản văn hoá Việt Nam.