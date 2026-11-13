Khai mạc Hội chợ hàng thủ công-thiết kế 'Chăm hoa đua nở'

Hội chợ thu hút nhiều khách quốc tế đến tham quan, mua sắm. (Ảnh: Diễm Tú)

Chiều 13/11, tại Nhà thông tin triển lãm 45 phố Tràng Tiền (phường Cửa Nam, Hà Nội), Ban tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 đã khai mạc Hội chợ hàng thủ công-thiết kế-minh họa với chủ đề “Chăm hoa đua nở”.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc tổ chức.

Lễ hội là một trong những sáng kiến của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019.

Hội chợ hàng thủ công-thiết kế-minh họa là nơi hội tụ gần 70 thương hiệu là các nhà sản xuất hàng thủ công, nhà sáng tạo, nhà thiết kế “thế hệ mới”.

“Thế hệ mới” ở đây bao hàm cả ý nghĩa về tuổi tác và các dòng sản phẩm, dịch vụ được trưng bày, giới thiệu. Các sản phẩm thủ công được giới thiệu tại hội chợ phong phú, đa dạng, thuộc nhiều nhóm chất liệu như: giấy, da, gỗ, đá, kim loại quý, len, sợi, vải… cho thấy sức sáng tạo dồi dào của giới trẻ.

Thí dụ với giấy dó, khách tham quan có thể tìm thấy hàng loạt sản phẩm có tính sáng tạo cao như: sổ tay, lịch, quạt, bưu thiếp… Trong đó, có rất nhiều sản phẩm được sáng tạo bằng cách kết hợp với các loại hoa, lá ép khô nên có tính độc bản, đem lại giá trị kinh tế cao cho nhà sản xuất.

Các loại đồ trang sức phối hợp giữa kim loại quý, các loại đá khác nhau được thiết kế đậm tính hiện đại, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Tương tự, các loại đồ vải, đồ len… được ứng dụng trong thời trang, trang trí trong gia đình cũng mang những thiết kế lạ mắt, chinh phục giới trẻ.

Tham gia hội chợ “Chăm hoa đua nở”, sinh viên Trường đại học Thủ đô Hà Nội Lê Khánh Nguyên cho biết: “Em thấy ở đây có nhiều sản phẩm thủ công có tính sáng tạo cao, giá thành phù hợp với sinh viên. Điều thú vị là em thấy các sản phẩm có tính gợi mở cho chính bản thân em trong các hoạt động sáng tạo”.

Nếu như những hội chợ trước đây chủ yếu tập trung vào các sản phẩm thủ công thì điểm mới của hội chợ năm nay là sự xuất hiện của nhóm ngành thiết kế và minh họa, với những sản phẩm được thiết kế và vẽ tay. Điều đặc biệt là hội chợ không chỉ thu hút khách tham quan trẻ, mà còn thu hút đông đảo khách quốc tế.

Kể từ khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, thành phố Hà Nội tạo nhiều cơ chế khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nhất là thiết kế sáng tạo, bao gồm cả lĩnh vực thủ công truyền thống lẫn thủ công thế hệ mới. Không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu và mua sắm các sản phẩm sáng tạo, hội chợ còn mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với những người trực tiếp tạo ra sản phẩm, tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật thực hiện cũng như câu chuyện phía sau mỗi thương hiệu.

Hội chợ cũng là dịp để các thương hiệu thủ công mỹ nghệ, thiết kế có cơ hội gặp gỡ, kết nối, tìm cơ hội hợp tác, phát triển.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 15/11.