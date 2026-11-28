Được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 2014, qua nhiều kỳ tổ chức, Hội chợ đặc sản Vùng miền Việt Nam từng bước khẳng định vai trò là hoạt động xúc tiến thương mại có uy tín, thu hút sự tham gia của đông đảo tỉnh, thành phố và sự quan tâm của người tiêu dùng Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026. Ảnh: Hoài Nam

Năm nay, hội chợ có quy mô khoảng 4.500m², thu hút doanh gần 200 doanh nghiệp nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Các mặt hàng chủ yếu gồm nông sản, trái cây, thủy sản, đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến và các loại bánh truyền thống mang bản sắc văn hóa từng vùng miền như Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Hà Nội cũng giới thiệu nhiều sản phẩm đặc sản của Thủ đô như hạt sen trần, cốm Vòng, ô mai, bánh chả, bánh trưng, bưởi Diễn, trà sạ đen... Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm Hà Nội tới doanh nghiệp các địa phương và người tiêu dùng. Một điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”, được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh kinh tế, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Cà Mau tới người dân Thủ đô.

Để nâng cao chất lượng hội chợ, Sở Công Thương Hà Nội chú trọng lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm; Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, sáng tạo, có mẫu mã và bao bì đẹp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, qua các kỳ tổ chức, Hội chợ đặc sản Vùng miền Việt Nam đã trở thành cầu nối giao thương hiệu quả. Qua đó tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chế biến trong nước quảng bá sản phẩm, kết nối với nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị và người tiêu dùng.

Hội chợ không chỉ phát huy thế mạnh trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trực tiếp mà còn chú trọng đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử.

Người tiêu dùng mua đặc sản vùng miền tại hội chợ. Ảnh: Hoài Nam

Theo đó, các hoạt động livestream quảng bá, giới thiệu và bán hàng trên nền tảng số được tăng cường. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và làng nghề tiếp cận phương thức kinh doanh trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tiêu thụ sản phẩm. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi phân phối, sàn thương mại điện tử và các đơn vị thu mua. Đây là hướng đi nhằm mở rộng kênh tiêu thụ, từng bước hình thành mối liên kết giữa nhà sản xuất với nhà phân phối.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải nêu rõ, hiệu quả của một chương trình xúc tiến thương mại không chỉ thể hiện ở quy mô gian hàng hay số lượng khách tham quan, mà quan trọng hơn là các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác được ký kết, sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối và thị trường mới được mở ra cho doanh nghiệp. Từ định hướng này, Sở Công Thương Hà Nội mong muốn các địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích chủ động tận dụng cơ hội tại hội chợ để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, khảo sát thị trường và nắm bắt xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, các hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử cần tăng cường kết nối, lựa chọn sản phẩm chất lượng, có tiềm năng để đưa vào hệ thống phân phối.

Thông qua việc tổ chức hội chợ đặc sản vùng miền, ngành công thương Hà Nội phát huy vai trò là đầu mối kết nối, phân phối hàng hóa từ các vùng miền, góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng Việt.