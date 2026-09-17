Các đại biểu tham gia phiên livestream bán hàng tại hội chợ. (Ảnh: TĐ)

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương); cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, hợp tác xã và thương nhân trong, ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Trong không khí phấn khởi, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh hướng tới Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, tỉnh long trọng tổ chức Hội chợ Công thương khu vực phía bắc - Bắc Ninh 2026. Hội chợ là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, vừa thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, vừa góp phần quảng bá hình ảnh một Bắc Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hội chợ là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, do tỉnh Bắc Ninh và Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức, diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 22/9/2026. Mục tiêu của Hội chợ là tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh.

Bấm nút khai mạc Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc-Bắc Ninh 2026. (Ảnh: TĐ)

Đồng thời, đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh của Bắc Ninh; quảng bá các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống, nông nghiệp công nghệ cao cùng những sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Hội chợ năm nay có quy mô hơn 220 gian hàng với sự tham gia của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, được bố trí thành nhiều khu trưng bày chuyên đề: Công nghiệp và thương mại các tỉnh phía bắc; sản phẩm OCOP; sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố; sản phẩm làng nghề; thương mại tổng hợp, du lịch và ẩm thực vùng miền. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh tổ chức thêm hơn 30 gian hàng.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, hội nghị, hội thảo, hội chợ kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, mở rộng hệ thống phân phối, tiếp cận thị trường và người tiêu dùng; góp phần thúc đẩy thị trường trong nước, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Các đại biểu giao lưu trực tuyến tại phiên chợ Nông sản an toàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026. (Ảnh: TĐ)

Đồng chí Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương khẳng định: Sự kiện năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt, thiết thực chào mừng dấu mốc lịch sử khi tỉnh Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Từ một vùng quê thuần nông, Bắc Ninh hôm nay đã vươn lên thành cực tăng trưởng công nghiệp trọng yếu, trung tâm sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu hàng đầu cả nước. Việc đăng cai tổ chức hội chợ tầm cỡ khu vực khẳng định vị thế trung tâm kết nối kinh tế, hạ tầng logistics hiện đại và khả năng lan tỏa thương mại của Bắc Ninh đối với vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.

Hội chợ Công thương khu vực phía bắc - Bắc Ninh 2026 không chỉ là không gian trưng bày, bán lẻ hàng hóa mà được định hình trở thành sàn giao thương thực chất, kết nối cung cầu quy mô lớn giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ, chủ thể OCOP, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu với các tập đoàn phân phối hiện đại, hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử uy tín.

Trước đó, trong khuôn khổ hội chợ, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức khai mạc Phiên chợ Nông sản an toàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với chủ đề “Nông sản quê hương - Kết nối tương lai”. Điểm nhấn đặc biệt của Phiên chợ Nông sản an toàn năm 2026 là sự hội tụ của hơn 300 sản phẩm đặc sắc từ các miền quê Bắc Ninh cùng sự đồng hành của các tỉnh, thành phố bạn: Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ. Đây là các sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao mang đậm bản sắc vùng miền; nông sản, thực phẩm an toàn, chất lượng cao được kiểm soát theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ gắn với chuỗi liên kết giá trị; sản phẩm làng nghề truyền thống.

Phiên chợ không chỉ là không gian giao thương, kết nối tiêu thụ nông sản giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà còn khẳng định chất lượng, thương hiệu nông sản Bắc Ninh, xứng tầm với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại.