Khai mạc Hanoi Giftshow 2026, mở rộng thị trường hàng thủ công mỹ nghệ

Hội chợ Hanoi Giftshow 2026 có quy mô 500 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất (trong đó thành phố Hà Nội có 180 đơn vị), trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng,... tiêu biểu phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hội chợ còn tổ chức sáu không gian trình diễn các nghề truyền thống tiêu của Thủ đô như sơn mài - sơn son thếp vàng; mây, tre, giang đan, guột tế; nghề dệt vải, thêu, lụa tơ tằm; gốm sứ; gỗ mỹ nghệ; sản phẩm đồng, đá, sừng mỹ nghệ…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hanoi Giftshow 2026. Ảnh: Hoài Nam

Thông qua hoạt động trình diễn nghề, khách tham quan sẽ có thêm cơ hội trực tiếp quan sát những kỹ thuật chế tác tinh tế, tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm và cảm nhận rõ hơn giá trị của nghề thủ công - nơi vật liệu được đánh thức bằng bàn tay, trí tuệ và tâm huyết của người nghệ nhân.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết: Một trong những điểm nhấn của Hanoi Giftshow 2026 là đẩy mạnh kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến. Doanh nghiệp được quảng bá trên không gian mạng, hỗ trợ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử trong và ngoài nước. Ban Tổ chức hỗ trợ nhà nhập khẩu, khách thương mại quốc tế trong quá trình tham quan, tìm hiểu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hanoi Giftshow đã trở thành cầu nối giữa các làng nghề, doanh nghiệp, nghệ nhân với thị trường trong nước và quốc tế. Sau 15 năm tổ chức, hội chợ đã thu hút hơn 2.500 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong cả nước và hơn 30 quốc gia có ngành hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tham gia. Các kỳ hội chợ ghi nhận hơn 160.000 lượt khách tham quan, giao dịch, trong đó, có hơn 14.000 lượt nhà nhập khẩu và khách thương mại quốc tế. Hàng nghìn hợp đồng, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm đã được giao dịch, ký kết.

Khách hàng tham quan lựa chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Hanoi Giftshow 2026. Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh: Hanoi Giftshow là hành động thiết thực của thành phố Hà Nội tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho các sản phẩm làng nghề.

Để đóng góp vào mục tiêu chung về tăng trưởng 2 con số (từ 10% trở lên) của Thủ đô Hà Nội, Hanoi Gift Show 2026 giữ vai trò là đòn bẩy quan trọng, cần tập trung đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi xanh. Trong đó, khuyến khích doanh nghiệp, nghệ nhân đổi mới mẫu mã, ứng dụng thiết kế hiện đại trên nền tảng di sản truyền thống, đồng thời chuẩn bị các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững đáp ứng xu hướng tiêu dùng quốc tế. Đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua việc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa các sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ Hà Nội tiếp các thị trường cao cấp như Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản... Ngoài ra, cần tăng cường chuyển đổi số và Thương mại điện tử để các sản phẩm làng nghề Hà Nội có thể giao thương 365 ngày/năm với bạn bè quốc tế.

Hanoi Giftshow 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm gặp gỡ của nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà nhập khẩu và khách hàng quốc tế, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, tìm kiếm thị trường và thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ.