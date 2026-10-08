Khai mạc Hanoi Giftshow 2026: 500 gian hàng hội tụ tinh hoa thủ công mỹ nghệ

Ngày 8/10, lễ khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026) diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

Hanoi Giftshow được tổ chức thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (IDC) thực hiện.

Đây là sự kiện kết nối giao thương định hướng xuất khẩu, thu hút doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân, nhà nhập khẩu và khách thương mại trong nước, quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh để nâng cao giá trị hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội, cần tập trung vào ba hướng chính: đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong sản xuất; mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thùy Linh

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, hội chợ góp phần giúp bạn bè trong nước và quốc tế cảm nhận rõ hơn về Hà Nội – Thành phố ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình và thành phố sáng tạo, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa trong đời sống.

Hội chợ với quy mô 500 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, trong đó thành phố Hà Nội có 180 đơn vị tham gia, 50 đơn vị còn lại của 16 tỉnh, thành phố trong cả nước trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng... tiêu biểu phục vụ xuất khẩu. Sự kiện dự kiến thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan, giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi, Hanoi Giftshow 2026 tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Các sản phẩm tại hội chợ không chỉ tập trung vào những mặt hàng mang đặc trưng làng nghề truyền thống mà còn có nhiều thiết kế mới, hướng tới nhu cầu và thị hiếu hiện đại.

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. ﻿Ảnh: Thùy Linh

Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống với đổi mới về kiểu dáng, thiết kế được thể hiện qua nhiều sản phẩm trưng bày tại hội chợ. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh khi tiếp cận các thị trường trong và ngoài nước.

Diễn ra đến hết ngày 11/10, Hanoi Giftshow 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội kết nối, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp và làng nghề. Qua đó, hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội có thêm điều kiện nâng cao giá trị và tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.