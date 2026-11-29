Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, điện ảnh là loại hình nghệ thuật có sức mạnh kết nối con người, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các dân tộc. Trải qua hơn 70 năm, điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lưu giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Theo Phó Thủ tướng, trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: HNM

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTT&DL cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và triển khai các dự án hợp tác có giá trị, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với điện ảnh thế giới.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố xác định điện ảnh là một trong những lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp văn hóa và đã đưa định hướng phát triển lĩnh vực này vào quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Hà Nội chú trọng đầu tư hạ tầng, không gian sáng tạo, hệ thống phim trường và các thiết chế văn hóa; đồng thời phát huy thế mạnh về văn hóa, lịch sử, con người và danh lam thắng cảnh để thu hút các đoàn làm phim quốc tế.

HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, giới thiệu 124 tác phẩm được tuyển chọn từ 870 phim đăng ký của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, lần đầu tiên Liên hoan tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số với 62 gian hàng, quy tụ hơn 160 đối tác quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khuôn khổ Liên hoan, các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng, tạo thêm không gian gặp gỡ giữa các nhà làm phim, nhà đầu tư và đơn vị sản xuất. Những hoạt động này hướng tới gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội phát triển cho ngành điện ảnh.

HANIFF VIII do Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh, Sở VHTT&DL Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Ảnh: BTC

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim và tác phẩm có thành tích nổi bật, ghi nhận đóng góp đối với điện ảnh Việt Nam. Các hoạt động tôn vinh tập trung vào những gương mặt đạt thành tích tại các liên hoan phim quốc tế, những phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong năm 2025 và 2026, cùng 10 phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng và một đơn vị phát hành có đóng góp nổi bật cho thị trường điện ảnh Việt Nam.

Với sự tham gia của đông đảo nhà làm phim quốc tế, HANIFF VIII không chỉ là dịp giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và kết nối thị trường. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy điện ảnh phát triển tương xứng với vai trò của một ngành công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.