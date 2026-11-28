Khai mạc HANIFF VIII: Đưa điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn
Tối 28/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) năm 2026 đã chính thức diễn ra với chủ đề "Điện ảnh - Kết nối - Phát triển".
Tối 28/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII năm 2026.
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội cùng đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà đầu tư, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển điện ảnh Việt Nam trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Phó Thủ tướng khẳng định HANIFF VIII là sự kiện văn hóa đối ngoại ý nghĩa, tạo không gian kết nối các nền điện ảnh, thúc đẩy hợp tác sản xuất, giao thương bản quyền và đưa điện ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường khu vực và quốc tế.
Diễn ra trong 5 ngày (từ 28/11 đến 02/12/2026), HANIFF VIII tuyển chọn 124 bộ phim đặc sắc từ gần 870 tác phẩm đăng ký đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ để trình chiếu và tranh giải ở nhiều hạng mục (Phim dài dự thi, Phim ngắn dự thi, Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và Chương trình Phim Việt Nam đương đại).
Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc đăng cai tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố sáng tạo, điểm đến hấp dẫn của điện ảnh và du lịch. Thông qua các hoạt động của liên hoan, Thủ đô mong muốn tăng cường kết nối các giá trị di sản văn hóa với nguồn lực sáng tạo, mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.
Bên cạnh các hoạt động chiếu phim dự thi và phục vụ khán giả tại các cụm rạp cùng các điểm chiếu ngoài trời trên địa bàn Thủ đô, điểm nhấn mang tính thị trường của kỳ liên hoan năm nay là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM 2026) diễn ra từ ngày 28-30/11. Triển lãm được triển khai bằng 100% nguồn lực xã hội hóa, quy tụ nhiều đài truyền hình, đơn vị sản xuất, phân phối nội dung cùng các nhà mua phim quốc tế nhằm thúc đẩy giao thương bản quyền và hợp tác đầu tư.
Ngoài ra, khuôn khổ liên hoan còn có Chợ Dự án làm phim với sự góp mặt của 10 dự án tiềm năng trong nước và quốc tế (Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia, Bangladesh), các hội thảo chuyên đề về phát triển thị trường điện ảnh và không gian quảng bá văn hóa, du lịch, làng nghề Thủ đô.
Lễ bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII dự kiến diễn ra vào tối 2/12/2026.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khai-mac-haniff-viii-dua-dien-anh-tro-thanh-nganh-cong-nghiep-van-hoa-mui-nhon-483102.html