Chiều 15-10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc giảng thử nghiệm chuyên đề “Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở”. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hoan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh, các sở, ngành cùng các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và học viên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chuyên đề “Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở” được tổ chức giảng thử nghiệm cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 189, Trường Chính trị tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong quá trình nghiên cứu, biên soạn chương trình, giáo trình “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới”, thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu tại chương trình.

Tại buổi khai mạc, các đại biểu trao đổi về sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về kinh tế tập thể; định hướng nội dung, phương pháp giảng thử nghiệm và hướng dẫn góp ý hoàn thiện giáo trình. Thông qua hoạt động này, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ thu thập ý kiến đánh giá từ các nhà khoa học, giảng viên và học viên, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc.