Khai mạc Giải vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc Quốc gia 2026

Ban Tổ chức tặng cờ thi đua cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: Hà Ngân

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vật dân tộc Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 17 đến 26-9 tại Nhà thi đấu xã Đông Anh.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức giải, nhấn mạnh, Giải vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc Quốc gia là sự kiện thể thao có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn vật dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương phát hiện, đào tạo những vận động viên trẻ triển vọng.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc. Ảnh: Hà Ngân

Giải năm nay quy tụ 126 vận động viên cùng đội ngũ huấn luyện viên, lãnh đạo đoàn của 8 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Đây là lực lượng được tuyển chọn qua các địa phương, thể hiện sự quan tâm và đầu tư ngày càng lớn đối với môn vật dân tộc - một môn thể thao truyền thống của Việt Nam.

Ông Phạm Xuân Tài đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, trung thực, đoàn kết và cống hiến, coi mỗi trận đấu là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chuyên môn và trưởng thành.

Trưởng ban Tổ chức giải kỳ vọng, thông qua giải đấu sẽ xuất hiện thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng, tạo nguồn vận động viên kế cận cho vật dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần duy trì và phát triển môn thể thao truyền thống này.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Ban Tổ chức cũng đề cao vai trò của đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, cán bộ và các lực lượng phục vụ nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, công bằng, chất lượng và đúng điều lệ.

Giải vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc Quốc gia lần thứ XXV năm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 26-9. Đây cũng là dịp để các vận động viên trẻ giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện vật dân tộc trong thanh, thiếu niên trên cả nước.

Một số hình ảnh tại Giải vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc Quốc gia lần thứ XXV năm 2026:

Ban Tổ chức tặng hoa cho đơn vị tài trợ giải.

Vận động viên tuyên thệ.

Trọng tài tuyên thệ.

Vận động viên thi đấu tại giải.