Khai mạc Giải Vô địch quần vợt tỉnh Lào Cai năm 2026
Sáng 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Giải Vô địch quần vợt tỉnh Lào Cai năm 2026. Giải đấu là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi giao lưu, nâng cao sức khỏe, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện quần vợt trên địa bàn tỉnh.
Giải đấu năm nay quy tụ gần 50 vận động viên đến từ 5 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung: đôi nam nhóm tuổi từ 46 trở lên, đôi nam nhóm tuổi từ 45 trở xuống, đôi nam phong trào, đôi nam nữ và đơn nam.
Về thể thức thi đấu, các nội dung áp dụng hình thức vòng tròn một lượt tính điểm và vòng tròn chia bảng. Riêng nội dung đơn nam thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.
Giải Vô địch quần vợt tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra trong 2 ngày tại sân Quần vợt doanh nghiệp, Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần thi đấu nhiệt tình, giải đấu hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, sôi nổi.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khai-mac-giai-vo-dich-quan-vot-tinh-lao-cai-nam-2026-post915649.html