Các đội tham gia Giải Vô địch quần vợt tỉnh Lào Cai năm 2026.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 50 vận động viên đến từ 5 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung: đôi nam nhóm tuổi từ 46 trở lên, đôi nam nhóm tuổi từ 45 trở xuống, đôi nam phong trào, đôi nam nữ và đơn nam.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Giải Vô địch quần vợt tỉnh Lào Cai năm 2026.

Vận động viên Lê Trung Kiên thay mặt các tay vợt thể hiện quyết tâm thi đấu tại giải.

Trọng tài Trần Nam Phương đại diện tổ trọng tài điều hành giải thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Về thể thức thi đấu, các nội dung áp dụng hình thức vòng tròn một lượt tính điểm và vòng tròn chia bảng. Riêng nội dung đơn nam thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Một số hình ảnh tại giải đấu.

Giải Vô địch quần vợt tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra trong 2 ngày tại sân Quần vợt doanh nghiệp, Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần thi đấu nhiệt tình, giải đấu hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, sôi nổi.