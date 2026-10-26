Khai mạc Giải vô địch cờ vua và cờ vây xuất sắc năm 2026 ở Cần Thơ

Sáng 26.10, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2026 và Giải vô địch cờ vây xuất sắc, cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2026 và Giải vô địch cờ vây xuất sắc, cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026

Giải năm nay nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và chào mừng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện môn cờ vua và cờ vây tại địa phương; đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên của các đơn vị.

Qua tổ chức thi đấu còn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kinh nghiệm giữa các vận động viên trong toàn quốc; khích lệ, tìm kiếm và bồi dưỡng nguồn vận động viên kế cận tiềm năng cho cờ vua và cờ vây Việt Nam.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Trương Công Quốc Việt cho biết, Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia và Giải vô địch cờ vây xuất sắc, cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Giải đấu được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện, xây dựng lực lượng vận động viên cờ vua, cờ vây trong đối tượng thanh thiếu niên và học sinh trên toàn quốc; qua đó tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc tham dự các giải trẻ ở khu vực, châu lục và quốc tế năm 2026, 2027.

TP. Cần Thơ vinh dự được Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam chọn là đơn vị tổ chức giải đấu quan trọng này, từ ngày 23.10 đến 3.11.2026.

Giải năm nay quy tụ 312 vận động viên, trong đó gồm 72 vận động viên thi đấu cờ vây và 240 vận động viên thi đấu cờ vua, đến từ 18 đơn vị thuộc các tỉnh, thành, ngành và các câu lạc bộ cờ trên toàn quốc.

Các vận động viên nam 12 tuổi thi đấu trong khuôn khổ Giải cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 tại Cần Thơ vào sáng 26.10

Ông Trương Công Quốc Việt cho rằng, với sự quan tâm đầu tư và tinh thần không ngừng tiến bộ của các đơn vị tham gia, TP. Cần Thơ mong rằng các vận động viên sẽ thể hiện quyết tâm, thi đấu với tinh thần cống hiến hết sức mình để mang lại thành tích tốt nhất cho đơn vị.

Phía Ban tổ chức đề nghị các lực lượng chức năng làm tốt nhiệm vụ được giao; lực lượng trọng tài phải tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành giải đấu công bằng, chính xác và phản ánh đúng trình độ chuyên môn thi đấu của các vận động viên.

Em Nguyễn Thị Trúc Lâm, học sinh lớp 7, Trường THCS Chu Văn An, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng, tham gia thi đấu Giải vô địch cờ vây xuất sắc, cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 tại Cần Thơ

Bên cạnh công tác chuyên môn, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ cũng phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp lữ hành, hệ thống nhà hàng, khách sạn trên địa bàn… chuẩn bị chu đáo các chương trình quảng bá, kích cầu du lịch; phục vụ đông đảo các đoàn và du khách từ những nơi xa về thi đấu, kết hợp tham quan, trải nghiệm.