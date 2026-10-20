Khai mạc Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia tại tỉnh Vĩnh Long

Đội tuyển cầu mây nữ Công an nhân dân (áo đỏ) thi đấu cùng đội cầu mây thành phố Hà Nội, nội dung đội tuyển 4 nữ. (Ảnh: MINH KHỞI)

Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026, thu hút hơn 150 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ Công an Nhân dân, thành phố Cần Thơ, thành phố Hà Nội, thành phố Huế, thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Vĩnh Long tham gia.

Theo ông Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, giải đấu năm nay có ý nghĩa động viên phong trào, xây dựng lực lượng cầu mây toàn quốc, đồng thời chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 34, Asiad 21.

Các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên các tỉnh, thành phố tham dự Giải cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia ra mắt tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tham dự giải đấu, các vận động viên sẽ tranh tài ở 6 nội dung gồm, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đôi nam và đôi nữ. Sau nghi thức khai mạc, giải đã tiến hành thi đấu với các trận đấu vòng loại ở 2 nội dung đội tuyển 4 nam và đội tuyển 4 nữ.

Dự kiến, Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Long sẽ kết thúc vào chiều 22/10/2026.