Khai mạc Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 tại Quảng Trị

Các đại biểu tặng cờ lưu niệm và hoa cho đại diện các đoàn vận động viên (Ảnh: HG)

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 là sân chơi thể thao có chất lượng chuyên môn cao, góp phần đánh giá năng lực, trình độ của các tay vợt xuất sắc trên cả nước, đồng thời tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho cầu lông Việt Nam.

Gần 150 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố sẽ thi đấu 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Đại diện Ban tổ chức tặng cờ cho các đoàn vận động viên. (Ảnh: HG)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị Phan Văn Hóa nhấn mạnh, việc được lựa chọn đăng cai tổ chức Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 là niềm vinh dự đối với tỉnh Quảng Trị.

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên xuất sắc trên cả nước thể hiện tài năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn là dịp để Quảng Trị giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Các vận động viên tranh tài ngay sau lễ khai mạc tối 20/10. (Ảnh: HG)

Để giải đấu diễn ra thành công, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nhất điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, công tác an ninh, y tế và các hoạt động phục vụ. Công tác tổ chức được triển khai toàn diện nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn vận động viên tranh tài.

Thời điểm diễn ra giải tại Quảng Trị có thời tiết đẹp, tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu cũng như khám phá văn hóa vùng đất, ẩm thực và các điểm đến trên địa bàn.

Màn tranh tài giữa đôi nam. (Ảnh: HG)

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, những pha cầu đẹp mắt và có chất lượng chuyên môn cao.

Thông qua việc đăng cai giải đấu, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu cầu lông trong cộng đồng, tạo cơ hội để người dân được theo dõi, cổ vũ các trận đấu.

Theo Ban tổ chức, giải đấu diễn ra đến ngày 25/10, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, mạnh mẽ; đưa người xem qua các cung bậc cảm xúc hấp dẫn, cuốn theo tốc độ bay của quả cầu và các pha đôi công diễn ra liên tục của các vận động viên.