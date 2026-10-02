Đại diện Ban Tổ chức chúc mừng, động viên các đội bóng tham dự tại lễ khai mạc Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 U20 Quốc gia năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Đinh Đức Mạnh, Phụ trách bộ môn bóng rổ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Vũ Văn Trọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cùng các đội bóng tham dự giải.

Giải đấu do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 1-10/10, với sự tham gia của 180 vận động viên thuộc 11 đội, gồm 7 đội nam và 4 đội nữ.

Trận đấu giữa các đội bóng tại Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 U20 Quốc gia năm 2026 diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, giải đấu là dịp để các vận động viên trẻ thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần thi đấu trong quá trình tranh tài; đồng thời là cơ sở tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Theo ông Lê Quang Chánh, Tây Ninh vinh dự được lựa chọn đăng cai giải đấu. Đây không chỉ là niềm tự hào của thể thao tỉnh mà còn thể hiện sự tin tưởng của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đối với công tác tổ chức các sự kiện thể thao của địa phương.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến những pha bóng hấp dẫn cho khán giả.

Giải Vô địch bóng rổ 5x5 U20 quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng rổ trẻ quốc gia, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng rổ trong thanh thiếu niên; tạo điều kiện để các địa phương, câu lạc bộ đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ.

Thông qua giải đấu, công tác đào tạo, phát triển bóng rổ trẻ trên toàn quốc được đánh giá, đồng thời tạo cơ hội phát hiện, tuyển chọn những vận động viên U20 có năng lực, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả.