Khai mạc Giải vô địch Bóng rổ 5x5 Cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Giải quy tụ gần 160 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ (5 đội nam và 5 đội nữ) trên cả nước.

Diễn ra từ ngày 18 - 26/10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, giải quy tụ gần 160 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ (5 đội nam và 5 đội nữ).

Ở nội dung nam, 5 câu lạc bộ tranh tài gồm: Quân chủng Phòng không Không quân - PEAK, Hà Nội Wolves, Đà Nẵng, 3F Cần Thơ by BDA và Chicken Dunk. Nội dung nữ có sự góp mặt của các đội: Công an nhân dân, W.Dwarf by VN Sport, Hà Nội, MVG Lào Cai 1 và MVG Lào Cai 2.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Xuân Tài, Trưởng Ban tổ chức cho biết, bóng rổ từ lâu đã là môn thể thao năng động và nhận được nhiều sự quan tâm của những người yêu thích thể thao trên toàn thế giới. Chính vì vậy, các giải đấu bóng rổ đang ngày càng phát triển về cả quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu, thưởng thức thể thao và giải trí của cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Xuân Tài, Trưởng Ban tổ chức phát biểu.

Ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, sự phát triển của thể thao Việt Nam được bắt nguồn từ phong trào tập luyện ở cơ sở, hoạt động bền bỉ của các câu lạc bộ và từ khát vọng vươn lên của mỗi vận động viên. Với đặc trưng đề cao tinh thần đồng đội, bản lĩnh và ý chí thi đấu, bóng rổ là môn thể thao mà các câu lạc bộ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng đam mê, phát hiện tài năng, tạo nền tảng để vận động viên từng bước vươn tới những đấu trường lớn hơn.

Trưởng bộ môn Bóng rổ Cục Thể dục thể thao, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam Đinh Đức Mạnh khẳng định, giải đấu tạo sân chơi có tính cạnh tranh cao, quy tụ các câu lạc bộ và các vận động viên xuất sắc, mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ khẳng định vị thế, vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho bóng rổ Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội Wolves gặp Quân chủng Phòng không Không quân - PEAK.

Trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội Wolves (trắng) gặp Quân chủng Phòng không Không quân – PEAK (đỏ).

Trước lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên của giải đã diễn ra với những kết quả đáng chú ý. Ở nội dung nữ, Câu lạc bộ Công an nhân dân giành chiến thắng 67-49 trước MVG Lào Cai 1; Câu lạc bộ Hà Nội vượt qua W.Dwarf by VN Sport với tỷ số 60-41. Trong khi đó, ở nội dung nam, Câu lạc bộ 3F Cần Thơ by BDA thắng Câu lạc bộ Đà Nẵng với tỷ số 65-55 sau 4 hiệp đấu.

Các trận đấu của giải được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng số, tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi diễn biến giải đấu, đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận môn bóng rổ đến công chúng.