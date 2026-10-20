Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 5x5 Cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đội tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội nhấn mạnh vai trò của các câu lạc bộ trong việc nuôi dưỡng đam mê, phát hiện tài năng và tạo nền tảng để vận động viên tiến tới những sân chơi có trình độ cao hơn.

Giải đấu quy tụ 10 câu lạc bộ với gần 160 vận động viên, thi đấu ở hai nội dung nam và nữ. Sự góp mặt của các đội bóng đến từ nhiều địa phương, đơn vị tạo nên sân chơi có tính cạnh tranh, đồng thời mang đến cơ hội để các vận động viên thể hiện khả năng trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội phát biểu khai mạc.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Đức Mạnh, Trưởng bộ môn bóng rổ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đánh giá giải quy tụ lực lượng vận động viên mạnh của các câu lạc bộ trên cả nước. Theo ông, sức hấp dẫn của một giải đấu cấp quốc gia, cùng tính cạnh tranh và cơ cấu giải thưởng là những yếu tố thúc đẩy các đội chuẩn bị lực lượng, tham gia tranh tài.

Giải vô địch bóng rổ 5x5 Cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 - tranh Cúp GMB League là dịp để các câu lạc bộ và đơn vị địa phương đánh giá, rà soát lực lượng, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trận đấu mở màn diễn ra hấp dẫn.

Bên cạnh chất lượng vận động viên, công tác điều hành giải cũng được chú trọng. Ông Đinh Đức Mạnh cho biết việc triển khai hệ thống xem lại tình huống IRS đòi hỏi đầu tư về thiết bị, máy quay và nhân sự có chuyên môn. Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đang quan tâm đào tạo lực lượng vận hành, hướng tới mở rộng sử dụng hệ thống tại các giải đấu cấp quốc gia và các giải trẻ trong thời gian tới. Việc sử dụng công nghệ nhằm hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định chính xác, khách quan hơn.