Khai mạc Giải thể thao thanh niên Cao Bằng (mở rộng)
Sáng 7/10, tại Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức khai mạc Giải thể thao thanh niên Cao Bằng (mở rộng) chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).
Giải được tổ chức từ ngày 7 - 8/10, thu hút 150 vận động viên tham gia tranh tài ở 2 nội dung: bóng chuyền hơi đội nam và bóng chuyền hơi đội nữ.
Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn các đội có thành tích tốt nhất vào vòng trong.
Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng đã diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp, mang đến không khí hào hứng và kịch tính.
Giải đấu là dịp để thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất và tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa cho các bạn trẻ, đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/khai-mac-giai-the-thao-thanh-nien-cao-bang-mo-rong-3193113.html